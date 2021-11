Støre vil vaksinere folk på jobb

Av Johan Falnes

Tirsdag holdt regjeringen et kontaktmøte med arbeidslivets parter om statsbudsjettet.

Der inviterte Støre bedriftene til et samarbeid for å få opp vaksinedekningen i Norge.

Håpet er at et tilbud om vaksinering på arbeidsplassen skal få tallene opp.

– Utfordringen er hele veien å sikre at vi får vaksinedekningen ytterligere opp. Den er veldig god i noen grupper, og den henger etter i noen andre grupper. Derfor ser vi at kommunene nå er kreative og legger til rette for vaksinering på nye steder, slik at det blir lavere terskel for å vaksinere seg, sier Støre til NTB.

– Min utfordring går da til arbeidslivets parter – om de i samarbeid med kommunene kan medvirke til at folk blir vaksinert.

Utenlandske arbeidere

Støre viser til erfaringen med testing på arbeidsplassen, som ifølge ham viser at flere benytter seg av tilbudet når det blir lett tilgjengelig.

– Noe av det samme må man kunne se også på vaksinering, fastslår han.

Støre er særlig opptatt av å få vaksinert flere utenlandske arbeidere i Norge.

– Vi har sett at noen av de gruppene som kommer fra utlandet og jobber i Norge, har lavere vaksinedekning enn vi har i Norge. De er i Norge. Da bør vi tenke på beskyttelse av dem, sier han.

– Kan det bli et krav at arbeidsinnvandrere må være vaksinert for å få jobbe i Norge?

– Hovedlinjen i Norge er fortsatt at vaksinering er frivillig. Det er det viktig å holde fast ved.

Ønsker ikke påbud

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid sa etter kontaktmøtet at arbeidsgiverne skal ta sin del av ansvaret for å få vaksinedekningen opp.

– Så dette oppspillet fra statsministeren skal vi virkelig vurdere, sa han.

Men også Almlid understreket at vaksinering må være frivillig.

– Vi kan ikke si at det er et påbud å gjøre det.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror arbeidslivets parter kan få til mye hvis de samarbeider om saken.

– Jeg har mye mer tro på enn slik tilnærming enn at vi skal si at folk ikke får komme på jobb hvis de ikke er vaksinert, sa hun.

