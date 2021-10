Equinor-lobbyist blir statssekretær for Vedum

Ifølge VG har statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap) jobbet ett år som PR-rådgiver i Apeland i Oslo fra 2018 til 2019 og tidligere hatt en lederstilling i PR-byrået JKL i tre år på 2000-tallet mellom to jobber i politikken.

Den siste tiden har hun jobbet som lobbyist for Equinor.

Vedum har en rekke ganger gått hardt ut mot at PR-folk går til politikken og vice versa. Overfor VG understreker han imidlertid at han ikke har brutt sin egen frist, ettersom det er mer enn ett år siden Knutsen jobbet i PR-bransjen.

Han lover samtidig at han vil sørge for at det ikke blir noen interessekonflikter knyttet til Knutsen.

Knutsen har bakgrunn fra den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg (2005–2013) og var politisk rådgiver for Ap i Oslo fra 2001 til 2005.

