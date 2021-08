Aps klimaplan får stryk av SV og Venstre

Av Marie De Rosa

– Aps klimapolitikk og oljepolitikk frontkolliderer. Den går ikke opp, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han reagerer på at Ap-nestleder Hadia Tajik i et intervju med NTB sier at Norge bør gå i front for 1,5 grader som globalt klimamål, samtidig som hun ikke vil gå med på kravet som SV, MDG, Venstre og Rødt alle går til valg på – nemlig full stans i oljeletingen.

SV: Tomme ord

Haltbrekken anklager Ap for å komme med tomme ord. Han mener stans i oljeletingen er en forutsetning for å nå et globalt klimamål om 1,5 grader og viser til den dystre klimarapporten fra FNs klimapanel (IPCC).

– Ap må begynne å lytte til vitenskapen som sier noe om hva som skal til for å nå klimamålene. Hvis ikke frykter jeg at dette blir nok et vakkert mål som brytes om noen år, sier Haltbrekken.

Venstre: Ingen nye tiltak

Også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener Ap mangler troverdighet i klimaspørsmålet når partiet ikke går inn for full oljestans.

– De snakker om å skjerpe klimapolitikken, men foreslår ikke et eneste tiltak som ikke allerede ligger inne i dagens klimapolitikk, sier Rotevatn.

Ifølge Rotevatn vil Aps plan for CO2-avgiften få motsatt effekt. I likhet med regjeringen har Ap som mål å tredoble CO2-avgiften fram mot 2030. Ap vil imidlertid halvere effekten av den økte klimaavgiften på pumpeprisen gjennom kutt i veibruksavgiften.

Mener utslippene vil øke

– Det vil føre til mye høyere utslipp, særlig for tungtransporten, sier Rotevatn.

Selv har regjeringen lovet at økte klimaavgifter skal kompenseres av en tilsvarende skatte- eller avgiftslettelse.

Det skal skje på en måte som ikke svekker miljøeffekten av CO2-avgiften, ifølge Rotevatn.

– For eksempel ved økt pendlerfradrag. Da kommer en best ut om en kjører elbil. Ap sin løsning, derimot, vil gjøre fossilt drivstoff billigere, sier han.

