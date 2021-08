Lite enighet om CO2-kutt blant partilederne: – Vante takter

– Nå har denne debatten gått i vante takter. Man får inntrykk av at regjeringen har en plan for å halvere utslippene, det har de overhodet ikke, sa Bastholm.

En av hovedbolkene i NRKs debatt fra Arendal mandag kveld handlet om klima og miljø. SVs Audun Lysbakken var heller ikke fornøyd med sporet debatten hadde havnet i.

Han viste til den alarmerende rapporten til FNs klimapanel som kom forrige uke, og at neste stortingsperiode blir avgjørende for om Norge når klimamålene.

– Likevel kan altså folk se her at vi har enda en partilederdebatt som i stor grad handler om hva vi ikke skal gjøre, hvorfor det er for vanskelig å gjøre ting. Vi kan ikke ha det sånn. Nå trenger vi politikere med mot, politikere som har en plan.

Vedum knallhardt ut mot SV og nullutslippssoner

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken havnet i full klinsj i duell om nullutslippssoner i norske storbyer.

En nullutslippssone er en sone i byen der det bare er lov å kjøre inn med kjøretøy som bruker elektrisitet eller hydrogen. Sp-leder Vedum gikk knallhardt ut mot forslaget da han møtte SV-lederen til duell under partilederdebatten i Arendal.

– Det grunnleggende urettferdig at de rikeste som har råd til ny elektrisk Porsche, skal få lov til å kjøre hvor de vil i byen, mens andre som ikke har råd til å bytte ut bilen sin, ikke skal få lov. Det er unorsk. Det skal være likt uansett om du er fattig eller rik, sier Vedum.

Han kaller forslaget dårlig miljøpolitikk og minner om at det var tidligere SV-leder Kristin Halvorsen som i sin tid innførte avgiftsendringen som nær doblet dieselbilsalget i Norge.

SV-leder Lysbakken mener Vedum med vilje overser hvem det er som faktisk kjører bil midt i Oslo sentrum.

– Du er tilhenger av å la kommunene styre selv, men her skal du overstyre. Oslo vil gjøre et forsøk i en liten sone i sentrum. Det er ikke så mange som har parkeringsplass på Aker Brygge, det er mange i dress med dyr bil, sier han.

– Dette er en av de tingene som kan bidra til at byer kan kutte utslipp. FNs klimarapport viser at situasjonen er mer akutt, og folk er bekymret, sier SV-lederen.

Pekelek: Vedum alene om å ønske seg Vedum som statsminister

Vedum ble stående alene å peke på seg da partilederne skulle peke ut sin statsministerfavoritt under NRKs partilederdebatt i Arendal.

Programleder Fredrik Solvang ba alle partilederne peke på sin foretrukne statsministerkandidat.

Fasiten ble at alle partilederne på borgerlig side pekte på Erna Solberg. På rødgrønn side pekte Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Bastholm (MDG), Audun Lysbakken (SV) og Jonas Gahr Støre (Ap) alle på sistnevnte, mens Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var alene om å velge seg.

– Er du enig i at det rimeligste, mest demokratiske om du vil, ville være at partilederen utgått fra den største partikonstellasjonen får statsministeren, spurte Solvang.

– Selvfølgelig har styrke masse å si for hvem som får regjeringsmakt, politisk gjennomslag og statsministeren. Nå er det tre statsministerkandidater, og jeg mener det er noe demokratisk ved det. For det er ikke alt i norsk politikk som handler om Arbeiderpartiet og Høyre, svarte Vedum.

– Planen min er å be om tillit i valg. Og så er det velgerne som avgjør styrkeforholdet mellom partiene, la han senere til.

