Formidabel vekst for venstresiden

Av Bibiana Piene

I den siste målingen som Kantar har gjort for TV 2, får de tre partiene til venstre for Arbeiderpartiet til sammen 20,7 prosent.

I valget i 2017 stemte 11,6 prosent av velgerne på ett av disse tre partiene.

– Veksten er formidabel, konstaterer Johan Giertsen, som driver nettstedet Poll of polls, overfor NTB.

Kraft i velgerstrømmen

I TV 2-målingen søndag får SV 9,3 prosent, Miljøpartiet De Grønne (MDG) 6,3 prosent og Rødt 5,1 prosent.

På snittet av meningsmålingene for juli får de tre partiene til sammen 17,8 prosent oppslutning.

– Uansett hvordan tallene på rødgrønn side studeres, ser vi kraften i velgerstrømmen til venstre for Arbeiderpartiet, skriver Giertsen på nettsiden.

Samtidig som venstresiden styrker seg, faller Sp som en stein i TV 2-målingen. Partiet får en oppslutning på 13,7 prosent, 2,7 prosentpoeng lavere enn forrige måling.

Solid uttelling

Både MDG og Rødt ligger ifølge målingene an til å komme over sperregrensen. Den økte oppslutningen kan dermed gi en solid uttelling når det gjelder mandater, fra dagens to stortingsrepresentanter til 18.

MDG-nestleder Arild Hermstad mener at dersom partiene kommer over sperregrensen, vil det gi Arbeiderpartiet store utfordringer, særlig i klimapolitikken.

– Som regjeringsparti vil de stå i en mye mer krevende situasjon, sier han til NTB.

