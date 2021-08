Venstre gjør klima til hovedsak i valgkampen

– FN-rapporten er krystallklar: Vi må kutte utslipp enda raskere, da kan vi ikke legge inn masse forbehold i klimapolitikken som sinker oss. Vi har ikke tid til en ineffektiv klimapolitikk, og klima må være denne valgkampens viktigste sak, sier Venstre-leder Guri Melby.

Partiet går blant annet inn for å stanse oljeleting, verne elbilfordelene mot kutt, de vil at staten skal finansiere mer av kollektivprosjektene gjennom byvekstavtalene og ha en raskere opptrapping av CO2-avgiften.

Tirsdag åpnet hun partiets valgkamp på Karl Johans gate i Oslo. Der gikk hun også til angrep på de rødgrønne.

– Når de rødgrønne partiene snakker om klimapolitikk, er det alltid med et men. Senterpartiet vil ha unntak i CO2-avgiften for fossilbiler og distriktene, Ap vil ha unntak for bensinbiler og forurensende industri, og SV vil ha fordelingspolitikk inn i klimapolitikken. Men klimatiltak må først og fremst kutte utslipp, og ikke blande inn alle andre hensyn samtidig, sa Melby. (NTB)

[ Melby anbefaler fortsatt grønt nivå på skolene ]