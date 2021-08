Lan Marie Berg mener Erna Solberg har ansvar for ekstremværet i sommer

Flere steder i verden skaper hetebølger og enorme skogbranner overskrifter. Klimaforskere har pekt på at klimaendringer vil føre til mer ekstremvær i tiden framover.

– Det har Erna Solberg som statsminister et personlig ansvar for, sier Lan Marie Berg til VG.

– Vi kan ikke lenger late som om å videreføre oljeutvinning slik Erna og andre politikere har gjort i mange år, ikke bidrar til de katastrofale konsekvensene av global oppvarming, sier Berg.

Høyres Nikolai Astrup sier til VG at alle har et ansvar for å føre en offensiv klimapolitikk, men at det blir useriøst å legge naturkatastrofene i sommer på Solbergs skuldre.

