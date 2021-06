Norge får ytterligere 600.000 vaksinedoser i sommer

Til kanalen opplyser vaksinekoordinator Richard Bergström at Norge kan vente seg så mye som 15 prosent flere vaksiner enn ventet i juli – og 30 prosent flere i august.

Det blir totalt 600.000 ekstra doser sammenlignet med det Folkehelseinstituttets opprinnelige estimat.

– Mye av årsaken til dette er at flere europeiske land ikke trenger flere doser, enten fordi de har kommet langt i vaksineringen, eller fordi befolkningen er skeptiske til vaksinen og ikke vil ta den, sier den svenske vaksinekoordinatoren, som også sikrer Norges leveranser.

Lørdag kom nyheten om at Norge i løpet av de to neste månedene vil Norge 592.000 ekstra doser av Moderna-vaksinen. Da ble det også kjent at både Tyskland og Danmark mottar flere Moderna-vaksiner i sommer enn først antatt.

– Norge har fått en økning i antall doser fra Moderna som ligger tett opptil de ekstra dosene Tyskland og Danmark har fått, justert etter befolkningsantall, skrev statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet i en epost til NTB.

