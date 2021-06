– Jeg tror vi går inn i en ny fase av denne pandemien, med den mer smittsomme deltavarianten, sier finansminister Josh Frydenberg i Australia.

Fire storbyer i Australia – Sydney, Brisbane, Perth og Darwin – er nå nedstengt på grunn av utbrudd av deltavarianten. Mer enn 20 millioner australiere, rundt 80 prosent av befolkningen, er nå under sterke restriksjoner – det høyeste antall siden den nasjonale nedstengningen da pandemien startet, melder BBC. New Zealand har satt den såkalte reiseboblen med Australia på vent.

[ Dette vet vi om deltaviruset ]

Få vaksinerte

For Australia er utviklingen et stort skritt tilbake: Landet har hatt en lav andel smittede gjennom hele pandemien, mye på grunn av mer eller mindre stengte grenser, og sterke karantenetiltak for de få som har kommet inn. Smittetallene er ikke veldig høye, det er snakk om litt over 150 registrerte tilfeller av smittede med deltavarianten. Men frykten er at varianten sprer seg fort, siden den er mellom 40 og 60 prosent mer smittsom enn alfa-varianten, også kjent som den britiske.

Australia ligger nemlig ganske dårlig an i vaksinering. Kun 24 prosent har fått minst en dose – det er langt under halvparten av store land i EU, som Italia, Frankrike og Tyskland, ifølge en oversikt fra Our World in Data. I underkant av fem prosent av australierne er fullvaksinert – det er en sjettedel av andelen i de nevnte landene og mange andre land i EU.

Illustrerende for effekten av vaksiner er et av smitteutbruddene: Etter en fest i Sydney testet 24 av 30 deltakere positivt på covid-19. De seks som ikke testet positivt, var vaksinert.

Dette har skapt ny debatt om vaksineringen i landet. Australia hadde satset stort på AstraZeneca-vaksinen, men etter oppmerksomheten rundt blodproppfaren anbefalte regjeringen AstraZenecas vaksine kun til personer over 60 år. Samtidig har landet hatt få doser av Pfizer-vaksinen, som også brukes der. Både vaksineskepsis blant australiere og mangel på nok vaksiner pekes ut som årsaker til den trege vaksineringen. Ifølge en undersøkelse av Morning Consult blant store land i verden, er Australia et av landene med høyest skepsis til koronavaksinen.

Regjeringen har nå blant annet senket aldersanbefalingen for AstraZeneca til 40 år, men får kritikk for ikke å ha klart å skaffe nok andre vaksiner for lengst.

[ Bør barn få koronavaksine? Her er grunner for og imot (+) ]

Land i Asia går et skritt tilbake

Australia er langt fra det eneste landet som nå opplever å gå flere skritt tilbake igjen, etter gjenåpning. Deltavarianten sprer seg flere steder i verden.

Russland opplever nå en sterk smitteøkning, og deltavarianten har festet grepet blant annet i Moskva, ifølge russiske virologer. St. Petersburg har nådd det høyeste antall daglige døde siden pandemien startet. Også der har deltavarianten spredd seg. Russland har svært mange vaksineskeptikere, viste undersøkelsen fra Morning Consult.

I EU og EØS-land er det ventet at deltavarianten vil stå for over 90 prosent av smittetilfellene i slutten av august i, ifølge beregninger fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

I Europa er det så langt først og fremst i Storbritannia at den har festet grepet, og står der for 90 prosent av nye tilfeller, men den er også registrert som dominerende i flere lokale områder i Europa, blant annet står den for 70 prosent av tilfellene i Portugals hovedstad Lisboa nå. Varianten ble først oppdaget i India, der den nå er totalt dominerende.

Også i Portugals hovedstad Lisboa står deltavarianten nå for de fleste nye tilfeller, og det har ført til nye restriksjoner. (Armando Franca/AP)

Det regnes som uunngåelig at varianten vil ta over globalt, mange steder er derfor håpet at man skal klare å holde tritt med spredningen gjennom at stadig flere nå blir vaksinert – blant annet i Europa. I Europa går fortsatt smittetallene og tallene på innleggelser og døde ned i de fleste land.

Flere land i Asia går nå også inn for innstramminger på grunn av deltavarianten: I Thailand innføres nye restriksjoner i Bangkok, i Malaysia fortsetter en nedstengning og i Bangladesh innføres en ny nasjonal nedstengning, skriver The Guardian. Indonesia er midt i en smittebølge, og er det hardest rammede landet i Sørøst-Asia.

[ FHI avgjør denne uka om 16-17-åringer skal få koronavaksine. Slik svarer FHI-lege om smitten blant barn i Israel ]

Ny bølge i Sør-Afrika

Også i Sør-Afrika øker smittespredningen, og det er trolig på grunn av deltavarianten, ifølge president Cyril Ramaphosa.

– En tredje bølge øker i styrke og kraft, sa presidenten nylig.

En kvinne testes for koronavirus i Johannesburg. Det er innført nye tiltak igjen i Sør-Afrika etter en økning av tilfeller av deltavarianten. (EMMANUEL CROSET/AFP)

Ny restriksjoner er innført, som utvidelse av tidspunkt for portforbud, begrensninger på grupper og forbud mot alkoholsalg. Også skoler stenger, og restauranter kan bare selge takeaway.

I likhet med de fleste afrikanske land er vaksineringen kommet sørgelig kort i Sør-Afrika: Kun 4.5 prosent har fått minst en dose, ifølge Our World in Data.

[ Nesten alle som dør nå, er uvaksinerte ]

På med munnbindet i Israel

I den andre enden av den globale vaksineringsskalaen finner vi Israel. Der er vaksineringen høy, men likevel vekker spredning av deltavarianten bekymring, og det er igjen innført munnbindbruk på offentlige steder. Enkelte skoler er også stengt på grunn av smitte blant barn og unge. Israel har vaksinert store deler av befolkningen, og åpnet nylig igjen, men spredningen av deltavarianten, særlig blant uvaksinerte barn og unge, har ført til at myndighetene prøver å få flere unge vaksinert. I Israel kan barn ned til 12 år vaksineres.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet påpeker overfor Dagsavisen at selv om man ser en økning nå i delta-varianten i Israel, har man ennå ikke grunnlag for å si om denne økte spredningen fører til økning i sykehusinnleggelse.

– De siste data fra Storbritannia viser at selv om vaksinerte kan smittes og få påvist deltavarianten, så er de beskyttet mot alvorlig sykdom allerede noen uker etter første dose, og har en 96 % beskyttelse mot alvorlig sykdom etter to vaksinedoser. Det blir viktig fremover å se om det samme vil gjelde i Israel, sa hun til Dagsavisen mandag.

Derfor er det land som har satt få vaksiner som har mest grunn til å være bekymret over spredningen av deltavarianten. I minst 12 land i Afrika stiger nå smitten i alarmerende tempo, ifølge Africa Centres for Disease Control and Prevention.

I India, der deltavarianten har skylt gjennom landet, gikk bølgen omtrent like fort ned som opp, og daglige smittetilfeller er nå under en firedel av hva de var i mai, på toppen av bølgen. Det utelukkes ikke at landet får en ny bølge etter hvert, men dette kommer an på flere faktorer: Om det kommer nye mer smittsomme mutasjoner igjen kan det gi en ny bølge, men dersom immuniteten bygger seg opp, både gjennom at svært mange har hatt covid-19 og at flere blir vaksinert, er det ikke sikkert det blir en like stor bølge igjen.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen her.

---

Varianter av koronaviruset

Verdens helseorganisasjon (WHO) endret nylig navnene på bekymringsfulle virusvarianter til greske bokstaver for å unngå stigmatisering av landene de oppsto i.

Så langt er det fire varianter som klassifiseres som bekymringsfulle:

alfa = den britiske varianten (B.1.1.7).

beta = den sørafrikanske varianten (B. 1.351)

gamma = den brasilianske varianten (P. 1)

delta = den indiske varianten (B. 1.617.2)

I tillegg er seks varianter definert som varianter av interesse, som globale helsemyndigheter også følger med på.

(NTB)

---