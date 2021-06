Nortura vil ha flere uanmeldte besøk av Mattilsynet

Slakterigiganten sa bare for noen dager siden at de var gode på å fange opp dyrevelferdsbrudd, men nå er tonen en litt annen, melder NRK.

– At det er en kontrollmyndighet er viktig for oss i næringen, så vi kan avdekke og sørge for god dyrevelferd i bransjen. Vi ber om at Mattilsynet kommer oftere, og ofte uanmeldt. Vi mener det er en styrke hvis Mattilsynet ser oss i kortene, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

[ Kommentar: Jeg satt og stirret på de små, tynne skivene av griseskrott som lå oppå osten, og kjente at jeg ikke klarte skille dem fra scenen som hadde utspilt seg foran mine øyne noen timer tidligere ]

Vil ha tilsyn av myndigheter, ikke aktivister

NRK fortalte i forrige uke om aktivister som har tatt seg ulovlig inn i dyrefjøs over hele landet og avdekket brudd på dyrevelferden. Bildene de har tatt, viser blant annet griser med åpne sår, griser som står for tett i skitt og sørpe og griser uten hale. Nå ber Nortura om hjelp til å rydde opp i grisefjøsene.

– Vi vil at tilsynet skal føres av myndighetene, ikke av aktivister som bryter seg inn i fjøsene. Mattilsynet kan komme på uanmeldte tilsyn, det er ikke noe problem, sier Vaag.

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet sier krevende saker tar opp mye av deres tid:

– Det er saker der vi står i et dilemma, der vi på den ene siden vil bidra til at bonden tar vare på dyrene sine og sikrer god dyrevelferd, og på den andre siden, hvis vi bruker de strengeste virkemidlene, kan ta fra bonden livsgrunnlaget, og da er det viktig at vi er nøye og samtidig tålmodige nok.

Nortura har etter NRK-bildene vedtatt å gå gjennom rutinene sine for dyrevelferd på nytt. Samtidig krever de at Mattilsynets ressurser styrkes.

Saken fortsetter under videoen

Skal gjennomføre tilsyn

Mattilsynet skriver i en epost til NTB at de i januar startet en planlagt kampanje for å gjennomføre uanmeldte tilsyn hos 600 svinebesetninger over hele landet. De skal sjekke hvordan grisene har det og om driften er i tråd med regelverket for dyrevelferd.

– Dette er den største kartleggingen av næringen som noen gang er gjort, og det vil gi oss et bilde av den faktiske tilstanden, sier Godal til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen