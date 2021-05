Vaksineforsker: – Stor risiko å overlate Janssen-valg til enkeltindivider

Grødeland, som er forsker ved Universitet i Oslo, støtter at AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for bivirkninger for ellers friske personer.

Janssen-vaksinen er fortsatt på pause, men skal vurderes for frivillig bruk. Det synes Grødeland er betydelig mer problematisk.

– Det er mulig at de (vaksinene, journ.anm.) har forskjellig sannsynlighet for disse alvorlige bivirkningene, men det er faktisk ikke trolig, sier Grødeland til TV 2.

Hun peker på at tilgjengelig data antyder at fellestrekk ved vektorvaksiner forårsaker de alvorlige bivirkningene. Hun trekker også fram at bivirkninger ikke kan forutses, de er vanskelig å diagnostisere, og hun mener Norge ikke har et behandlingsregime som kan forhindre død i etterkant av vaksinering.

– Det er en stor risiko å overlate til enkeltindividet som kanskje ikke har et så langsiktig perspektiv, sier hun.

