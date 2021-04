Enstemmig stortingskomité vil berge flygelederne på Sola

Avinor vurderer om de to kontrollsentralene på Stavanger lufthavn på Sola og Røyken i Asker kommune skal slås sammen. Det sier transport- og kommunikasjonskomiteen klart nei til i sin innstilling før saken behandles på Stortinget 3. mai.

– Samferdselsministeren får en klokkeklar innstilling her. Jeg ser ikke at det er aktuelt for (Knut Arild) Hareide å gå imot dette. Avinor-styret kommer hvert fall ikke til å gå imot innstillingen, sier Kjetil Berakvam i Norsk Flygelederforening til Aftenbladet.

Hovedredningssentralen har tidligere advart mot at en flytting av 47 flygeledere fra Sola til Røyken kan gå utover sikkerheten i redningsoperasjoner.

Senterpartiet og SV står bak forslaget. Komiteens innstilling kommer fra representanter fra Arbeiderpartiet (fire representanter), Høyre (fire), Frp (tre), Senterpartiet (to), SV (én) og Venstre (én).

