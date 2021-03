Spørsmålet om atomkraft skapte diskusjon på det digitale landsmøtet fredag.

Til slutt gikk et knapt flertall på 103 mot 97 delegater inn for å ta inn et nytt punkt om kjernekraft i MDGs partiprogram. Tre delegater stemte avholdende.

Det har skapt reaksjoner i etterkant av vedtaket. Truls Gulowsen, sentralstyremedlem i partiets og tidligere leder i Greenpeace Norge, skrev følgende på sin Facebook-side lørdag:

– MDG-landsmøtet opprettholdt i dag gårsdagens knappe sjokkvedtak om kjernekraft, og blir dermed eneste europeiske grønne parti med denne ukritiske holdningen.

– Det er et overraskende, trist og historieløst vedtak, selv om det neppe får konkrete konsekvenser nå. Heldigvis kan det også snus over tid. Jeg angrer sterkt på at jeg ikke brukte energi og taletid på å snakke mot forslaget i debatten, men hadde ingen tro på at en sånn kursendring ville bli vedtatt. Tror det gjaldt svært mange.

Nestleder Arild Hermstad forsvarer vedtaket overfor NTB.

– MDG har ikke gått inn for å ha atomkraft i Norge. Vedtaket er en referanse til FNs klimapanel, som slår fast at vi ikke kan nå 1,5 graders målet uten kjernekraft, sier han.

– Essensens i landsmøtevedtaket er at MDG vil «opprettholde og videreutvikle Norges miljøer innenfor utdanning og forskning på moderne atomreaktorteknologi». Vi støtter altså norsk forskning på kjernekraft, legger Hermstad til.