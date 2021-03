Moxnes uroet av Frode Berg-hemmelighold

Av Johan Falnes-NTB

– Det er urovekkende hvis adgangen til hemmelighold misbrukes, ikke til å beskytte Norges sikkerhet, men for å beskytte myndighetene mot åpen kritikk, sier Moxnes i en kommentar sendt på epost til NTB.

– Vi har ikke fått tilgang på rapporten ennå, men vi er bekymret for at Stortingets kontrollorgan blir pålagt taushetsplikt av forvaltningen, sier han.

Bakteppet er at det torsdag ble kjent at forvaltningen nekter EOS-utvalget å offentliggjøre en rapport om Frode Berg-saken.

Les også: Jobber med «storslagen og voldsom» spenningsfilm om koronakrisen (+)

– Spesiell sak

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård vil ikke rette noen kritikk mot beslutningen om hemmelighold nå. Men også han stiller spørsmål ved saken.

– Det er en veldig spesiell sak, sier Øvstegård.

– Vi i SV ønsker av prinsipp mest mulig offentlighet, også rundt vanskelige temaer. Vi registrerer også at EOS-utvalget har vært uenig med regjeringen i hvor mye som må graderes. Derfor kommer vi til å lese rapporten med stor interesse når vi først får den, og vi vil da konkludere på om vi mener det her kunne vært mer offentlighet, sier han.

Les også: Lei av å lese? Det går an å lytte seg til litterær innsikt, med Dagsavisens store podkast-guide (+)Særskilt komité

Stortinget har nå opprettet en særskilt komité for å behandle saken videre. Komiteen holdt et møte allerede torsdag kveld for å konstituere seg. Den vil bestå av medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité samt representanter fra KrF, Rødt og MDG, de tre partiene som ikke har medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) mener det er altfor tidlig å vurdere om det har skjedd noe kritikkverdig i saken.

– Vi har ikke fått noen annen informasjon enn den som er offentlig. Så det første vi må gjøre, er å be om innsyn i saken. Først på bakgrunn av det kan vi vurdere det videre arbeidet, sier Andersen til NTB.

Les også: «Regjeringens passivitet hittil gir grunn til dyp bekymring»

Vil avvente

Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner sier han helst vil se alle opplysninger før han feller noen dom i saken.

– Det er i henhold til spillereglene at det er den som utsteder informasjonen, også informasjonen som EOS-utvalget bygger på, som tar stilling til avgraderingsspørsmålet. Vanligvis klarer EOS-utvalget sammen med de berørte etatene å finne fram versjoner som kan presenteres for Stortinget i nedgradert tilstand. Når det ikke lykkes, så kan dette være en måte å gjøre det på, sier Tetzschner til NTB.

Han sier Stortinget har mulighet til å gå i dialog med EOS-utvalget om spørsmålet, men at det fortsatt vil være opp til de som sitter på informasjonen, å avgjøre om den kan avgraderes. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.