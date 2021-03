Ap vil avvise regjeringens tvungne lønnsnemnd i omsorgsstreiken

Det vil i så fall være første gang at Stortinget blander seg inn og blokkerer et forslag om tvungen lønnsnemnd, skriver Klassekampen.

Arbeiderpartiet mener nemlig at regjeringen grep inn i konflikten på feil grunnlag.

– Jeg skulle ønske denne situasjonen ikke oppsto. Stortinget mener lønnsoppgjørene er partenes ansvar. Men her tyder mye på at regjeringen ikke har gjort jobben sin, sier stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Bakgrunnen for at regjeringen grep inn, var en rapport fra Helsetilsynet som vurderte det slik at en varslet opptrapping av streiken ville sette liv og helse i fare ved en institusjon.

Men Fagforbundet mener rapporten bygget på helt feil grunnlag og inneholdt en rekke faktafeil, blant annet om organisering av arbeidstiden rundt brukerne og bemanningsfaktoren ved institusjonen.

Streiken ble stoppet med tvungen lønnsnemnd 26. januar, og formelt sett må regjeringen foreslå en særlov som avslutter konflikten. Loven vedtas så av Stortinget. Det er dette Ap nå foreslår at Stortinget ikke gjør.

