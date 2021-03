Forsker reagerer på regjeringens tolkning av FN-rapport

Rapporten fra FNs klimapanel tegner ulike scenarioer for hvordan verden kan nå målene i Parisavtalen. Men måten regjeringen tolker rapporten, får en av forskerne bak rapporten til å reagere, skriver NRK.

– Å bruke disse scenarioene for å utsette utfasing av fossil energi er å tukle med modellene. Det tegner et bilde av noen som verken begriper omfanget av klimakrisen, eller at samfunnet er klar til å gå framover, sier klimaforsker Daniel Huppmann.

I Perspektivmeldingen, som regjeringen la fram forrige uke, ble det vist til flere av scenarioene fra FN-rapporten. Regjeringen mener de er forenelige med at Norge skal fortsette med oljeleting.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er helt uenig i at regjeringen tukler med scenarioene i klimaforskningen. Han sier de har tatt hensyn til forutsetningene både i Perspektivmeldingen og i regjeringens nye klimaplan.

– Både Norge og resten av verden står foran en stor omstilling, og det er behov for kraftfulle tiltak for å nå målene under Parisavtalen. Det skal vi klare for Norges del, og vi deltar aktivt i det europeiske samarbeidet og globalt for at vi skal nå disse målene, sier Sanner.

