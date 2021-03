«Anne» var innleid og mangla rettigheter på jobben: – Et mareritt å få positiv graviditetstest

Av Ida Bing / Frifagbevegelse

Etter en tre måneder lang rettssak, faller dommen i Oslo tingrett i august 2019. 24 omsorgsarbeidere, som ble leid inn som konsulenter for det private omsorgsaktøren Aleris, gikk til sak mot sin arbeidsgiver for å kreve faste ansettelser og erstatning for økonomiske tap som følge av at de sto uten vern fra arbeidsmiljøloven.

Men Aleris, som i dag heter Stendi, frikjennes i retten.

– Vi forsto ikke utfallet. Det var så vondt, forteller «Anne».

Hun og 23 andre saksøkere taper kampen, til tross for at 11 av saksøkerne fikk medhold i at de skulle være faste ansatte.

– Noen ble klassifisert som arbeidstakere, mens andre ble klassifisert som konsulenter, selv om vi alle jobba under de samme forholdene. Vi visste med en gang at vi ville anke den dommen.

Det sier «Anne» i podkasten Rørsla. Vi møter henne igjen, halvveis inne i ankesaken som startet opp i Borgarting lagmannsrett i slutten av januar. 22 av saksøkerne har valgt å ta dommen videre til ankedomstolen.

Av hensyn til «Anne» og hennes nærmeste, anonymiseres hun i denne saken. Påkjenningen ved å fortelle åpent om hva denne saken har kosta henne, er for stor:

– Det er så absurd at jeg, i et land som Norge, følte meg nødt til å ta vekk et liv fordi jeg sto i en situasjon uten arbeidsvern.

Aleris-saken blir sagt å være en av de viktigste arbeidslivssakene som noensinne er ført for norsk rett. Hør «Annes» historie, og hvorfor saken kan komme til å endre norsk arbeidsliv, i podkasten Rørsla:

Tok vekk et liv

Rørsla har tidligere møtt «Anne», som den gang fortalte om et personlig maretitt da hun gikk gjennom den første rettssaken.

Da «Anne» sto i vitneboksen i Oslo tingrett, kom sjokket:

– Det var et mareritt å få en positiv graviditetstest, fortalte hun den gangen.

I dag sier hun følgende om den vanskelige tida:

– Det var en direkte konsekvens av at jeg har stått uten arbeidsvern. Hadde jeg hatt et vern, ville jeg fått foreldrepenger, tett oppfølging og mulighet til å sykmelde meg. Det hadde gjort at jeg kunne ha båret fram et barn, men der og da, som konsulent, hadde jeg ikke det vernet.

Våken flere døgn i strekk

«Annes» opplevelse var at Aleris var preget av en bruk og kast-holdning ovenfor konsulentene. Siden de ikke var ansatt, kunne de miste jobben på dagen uten å engang ha krav på en begrunnelse.

Det var også et press på å si ja til vakter, ifølge «Anne».

– Sier du nei, er det andre konsulenter som får ta over timene dine, og da er det ikke sikkert du har en jobb å vende tilbake til.

Ifølge saksøkerne måtte de også holde seg våkne alle timene de var satt opp på vakt, under såkalte døgnvakter. Det kunne ofte gå tre døgn i strekk med jobbing. De faste ansatte hadde imidlertid rett på søvn og hvile i arbeidstida.

– Vi gjorde akkurat den samme jobben, bare at vi måtte holde oss våkne flere døgn i strekk, for vi hadde ikke de samme kravene. Det er umenneskelig å holde seg våken så lenge, sier «Anne».

– Ikke en representativ fremstilling

I en epost til FriFagbevegelse presiserer Stendi at de ikke ønsker å kommentere en pågående rettssak av hensyn til, og respekt for, en uavhengig rettsprosess. De gir likevel følgende kommentar til beskrivelsene som har kommet fram i retten:

«Stendi ønsker å understreke at saksøkeres fremstilling av arbeidsplassen i en rettsprosess ikke er representativ for hvordan øvrige medarbeidere i Stendi oppfatter jobben sin.»

Stendi understreker at de har en løpende dialog med medarbeiderne sine, og en god dialog med oppdragsgiverne i kommunene.

«Vi driver i en gjennomregulert bransje og har hundrevis av uanmeldte og varslede tilsyn hvert eneste år fra offentlige oppdragsgivere og etater, i tillegg til internkontroller, internrevisjoner og egenkontroll», skriver selskapet.

Unnslapp ikke stillingsvernet

Om den pågående ankesaken i Borgarting lagmannsrett, kommenterer Stendi følgende:

«Dommen i Oslo tingrett belyser både grundig og nyansert viktige spørsmål og problemstillinger rundt bruk av oppdragstakere innen omsorgssektoren. Dommen ga Stendi AS rett i de prinsipielt viktige spørsmålene.»

«Oslo tingrett slo også fast at det ikke var belegg for å si at praksisen har vært motivert av økonomi eller noe ønske om å slippe unna stillingsvernet. Vi ser fram til at lagmannsretten nå gjør sin gjennomgang av disse spørsmålene» skriver Stendi i svaret.

Omhandler hele Norge

«Anne» synes det har vært tøft å vende tilbake til rettssalen og vitne mot sin tidligere arbeidsgiver.

– Det har vært vondt. Følelsene kommer brått tilbake. Men for meg er det så viktig å vinne denne saken fordi den omhandler ikke bare meg, men hele Norge.

Hun legger til:

– For mange bedrifter omgår det vernet som vi egentlig alle har. Jeg mener jeg ble lurt til å være konsulent, og at jeg i realiteten var en arbeidstaker. Derfor har jeg gått glipp av mange rettigheter jeg egentlig har krav på.

Fagforbundet, som bistår saksøkerne, og forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, holder fast på det opprinnelige kravet i saken. Det går ut på at alle klassifiseres som ansatte med krav på vern, etterbetalt overtid og feriepenger tre år tilbake fra innlevering av stevning, innmelding i pensjonsordning og erstatning for det saksøkerne mener er usaklige oppsigelser.

