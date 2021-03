Mange flere barn lagt inn med spiseforstyrrelser

Da administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen mandag orienterte styret om situasjonen for barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, kom det fram at helseforetaket er bekymret for barns situasjon.

Pågangen av alvorlig syke barn og unge har de siste månedene vært så stor at sykehuset har iverksatt en kriseplan, skriver Bergens Tidende. Alle akuttsenger har fullt belegg.

Flere av de innlagte sliter med spiseforstyrrelser. Tallet på innleggelser knyttet til dette økte i 2020 med 20 prosent i forhold til året før, og 50 prosent i forhold til 2018-tallene.

– Mye tyder på at den økte pågangen for klinikken har sammenheng med pandemien og tilbudet for barn og unge, sier direktør Hansen.

Flere styremedlemmer uttrykte bekymring for utviklingen.

– Det vi ser her, er trolig toppen av et isfjell, sa styremedlem Rolf Martin Tande og oppfordret poliklinikkene til å kalle inn til vurderingssamtale før henvisninger eventuelt avvises.