Kommunen vil selge 13 av 19 barnehager. De ansatte frykter for pensjonen sin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Larvik kommune skal kvitte seg med de fleste kommunale barnehagene.

Vestfold-kommunen håper salget får inn 250 millioner kroner i kommunekassa.

Saken skal opp i formannskapet onsdag 6. november og skal vedtas i kommunestyret allerede 13. november.

---

Dette er forslaget fra kommunedirektøren

13 barnehager skal selges.

6 barnehager skal videreføres i kommunal regi.

To barnehager legges ned hvis de ikke blir solgt.

Salgene skal gi økt økonomisk fleksibilitet for kommunen.

På minussiden vil dette gi tap av direkte kontroll på tjenesten for kommunen.

---

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Kom som et sjokk

At Larvik kommune skulle selge barnehager for et så stort beløp som 250 millioner kroner, kom som en overraskelse på de tillitsvalgte da det ble kjent i desember i fjor.

Å selge 13 barnehager mener Vegard Holt Hanen, Randi Kristiansen og Hilde Fagerholt i Fagforbundet høres ut som veldig mye.

De stusser også over hvordan kommunen har valgt å gjennomføre dette. Fagforbundets representanter mener vanlig saksgang ville vært å først gjennomføre en utredning.

I stedet er kommunedirektørens forslag basert på et vedtak i desember, og et kunnskapsgrunnlag er utarbeidet av administrasjonen i kommunen.

– Dette gjorde at prosessen ble helt annerledes enn det som er vanlig. Det beste hadde vært at man utredet før man gikk til det skritt å faktisk gjennomføre, poengterer de.

De tre tillitsvalgte er nøye med å presisere at det ikke er de private barnehagene de vil til livs.

– De er ikke noe dårligere enn de kommunale. Det vi er opptatt av, er å ta vare på våre medlemmer, presiserer Vegard Holt Hansen, Hilde Fagerholt og Randi Kristiansen i Fagforbundet.

Skolefraværforsker: – Ulogisk at en hel generasjon barn plutselig tåler mindre (+)

Mange spørsmål

Hovedtillitsvalgt Vegard Holt Hansen har fortsatt mange spørsmål han kunne tenke seg svar på.

– Hva dette har å si for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, er vårt hovedfokus, sier han.

Han registrerer at medlemmene er svært bekymret for hva som egentlig skjer, og om de virkelig er trygge på å beholde jobben.

Blant annet råder det en usikkerhet rundt hvem som skal kjøpe barnehagene og hvordan en virksomhetsoverdragelse vil fungere, sier leder for Fagforbundet i Larvik, Hilde Fagerholt.

Fagforbundet jobber for å få oversikt over hva som skjer med de ansattes rettigheter.

Les også: Skolefraværforsker: – Ulogisk at en hel generasjon barn plutselig tåler mindre (+)

Lønns- og arbeidsforhold

Den største usikkerheten for mange, er spørsmål knyttet til pensjon.

Jobber du i offentlig sektor, har du offentlig tjenestepensjon i Larvik kommune gjennom KLP.

De som ansettes i en privat barnehage, vil miste sin offentlige tjenestepensjon, og blir meldt inn i pensjonsordningen den nye arbeidsgiveren har valgt – høyst sannsynlig en innskuddsbasert pensjon.

Men er det mindre enn åtte år igjen til de fyller 62 ved overtakelsen, vil de ikke kunne få en privat AFP.

Det som er sikkert, er at dersom kommunen selger barnehagene, vil arbeidsforholdet til de som er ansatt i kommunevirksomheten Barnehage opphøre.

Dette vil etter planen skje:

Samtlige ansatte vil bli overført til ny eier.

Hvis salg av barnehager bare berører noen av barnehagene, må kommunen ta stilling til hvem av de ansatte som vil bli omfattet av overføringen.

Ansatte vil bli meldt ut av kommunens pensjonsordning i KLP, og meldt inn i pensjonsordningen hos ny arbeidsgiver.

Ansatte som er over 55 år vil ikke være omfattet av AFP. Det vil få store økonomiske konsekvenser. Fagforbundet er opptatt av at dette må kompenseres.

– Her må vi få til gode ordninger for våre medlemmer, sier Holt Hansen.

Politisk bestilling

Ordfører i Larvik kommune, Birgitte Gulla Løken (H), har forståelse for at de ansatte er urolige i forhold til spørsmålet om pensjon.

Samtidig avviser hun at den politiske bestillingen til kommunedirektøren er ideologisk begrunnet.

– Larvik kommune har en veldig høy gjeld. Vi betaler i år 371 millioner kroner i avdrag og renter. Det vi får inn på salget av barnehager skal gå til å nedbetale gjeld, sier hun.

– Noe av denne gjelden skyldes at det forrige politiske flertallet lånefinansierte flere titalls millioner kroner for å kjøpe fire nye barnehager, legger hun til.

Godt nok utredet

Ordføreren er klar på at saken nå, før den politiske avgjørelsen blir endelig fattet, er godt utredet og at beslutningsgrunnlaget er veldig solid.

– Det er mange som er uenig i dette, men vi er trygge på at barna skal få et trygt og godt barnehagetilbud også i fortsettelsen, legger hun til.

Samtidig viser Larvik-ordføreren til foreldreundersøkelser som viser at barn og foreldre er like godt fornøyd med private som kommunale barnehager.

– Vi er også veldig opptatt av å ta vare på de ansatte, poengterer hun.