– Det er nå vi kommer til å finne historien til menneskene i middelalderbyen

Hvem: Per Øyvind Riise

Hva: Avdelingsdirektør ved Anno Museene i Hedmark

Hvorfor: Har funnet en middelalderby under bakken i Hamar, som NRK har omtalt.

Hva er Anno museum?

– Anno Museum AS er en driftsorganisasjon med ansvar for alle museene i Hedmark fylke, fra Tolga i nord til Eidskog i sør, og fra svenskegrensa til Mjøsa. Vi er omtrent 120 ansatte som jobber med å ta vare på og formidle en rikholdig kulturarv. Til sammen snakker vi om flere hundre tusen gjenstander, cirka 500 bygninger og 4,5 millioner fotografier. Vi har mange forskjellige besøksarenaer, et 30 talls åpne museer, der ti av dem har fast ansatte. Vi er størst når det gjelder kulturhistoriske bygninger i Norge.

Per Øyvind Riise, avdelingsdirektør Domkirkeodden Anno - Museene i Hedmark. (Anno Museum)

Og nå har dere også funnet en helt ny liten by?

– Ja, det kan du si. I samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), har vi fått gjennomført en såkalt georadarundersøkelse av jordsmonnet på en jorde her i Hamar. Med georadar, som er et slags ekkolodd som kan brukes på jord, har det vært mulig å avdekke bilder og strukturer under jorda. Samlet sett får du et bilde av hva som finnes av stein og harde materialer og hva slags mønster de ligger i. For første gang har vi kunnet se middelalderbyens struktur og plassering. Vi ser grunnmurene på husene, hvordan de ligger i forhold til hverandre og danner smale smug ned mot strender og bryggeformasjonene ved Mjøsa. Mens vi tidligere har trodd at disse husene lå spredt utover, ser vi nå at formasjonen ligner mer på Bryggen i Bergen og Oslos middelalderby.

Betyr det at Hamar var større og huset flere folk og mer handel enn dere har trodd?

– Det har vi vært usikre på, men folk har trolig bodd tettere i en by med mer bymessig struktur enn vi har antatt fram til nå. Vi regner med at Hamar hadde omtrent 500 innbyggere på 1200-tallet da byen var på sitt største.

Hva er planen framover?

– De nye bildene fungerer som en slags oppskrift for oss på hvor vi ønsker å foreta arkeologiske undersøkelser, men først skal vi diskutere med riksantikvaren hvordan vi skal gjøre videre undersøkelser. Det er funnet mange mynter og vektlodd i området, som viser at Hamar var et travelt handelssted der det også var stor metallvirksomhet. Hamar, som er en av åtte middelalderbyer i Norge, er den eneste middelalderbyen som ikke ligger ved kysten.

Hvorfor og hvordan ble middelalderbyen avdekket?

– Vi startet et prosjekt for å finne ny kunnskap om Hamars eldste historie. Og så har vi mottatt en arv fra den tidligere bestyreren av Domkirkeodden, som gjorde det økonomisk mulig. NIKU vil fortsatt være en viktig samarbeidspartner når vi går i gang med utgravinger neste år. Håpet er at nye funn fra fortiden skal lede fram til ny forskning og ny forskningsaktivitet.

I bakken har vi en «fryst» by som ikke har vært rørt eller forandret siden den brått forsvant. — Per Øyvind Riise, direktør Anno Museene i Hedmark.

Hva er viktig eller spesielt med dette funnet?

– For oss var det veldig spesielt å se middelalderbyen Hamar med gater og hus på en så realistisk måte, og oppdage at den var noe annet enn det vi forventet. Det er i den delen vi nå skal undersøke at vi kommer til å finne historien til menneskene i Hamar, som den gang het Hammer by. Fram til nå har vi først og fremst visst en del om livet til biskopen og kirkens administrasjon.

Storhamarlåven med borggården og Hamardomen. Funnet av den gamle middelalderbyen Hamar ligger rett til venstre for urtehagen, nederst i venstre bildehjørne. (Foto: Ali Suliman/Anno)

Domkirkeodden er noe mange har sett eller hørt om. Kan du si litt mer om stedet «Anno Domkirkeodden»?

– Dette er museet på Domkirkeodden der ruinene etter middelalderkatedralen fra 1100-tallet ble reist da Hamar bispedømme ble etablert av paven i Rom. På denne tiden var Norge blitt kristnet. I tillegg hadde vi ekspandert med Island, Grønland og øyene i Nordsjøen. Kirken i Roma så at de trengte et nytt erkebispedømme i nord, som blir Nidaros i Trondheim. Som en del av denne etableringen splittes Oslo bispedømme i to, slik at Hamar blir senter for det nye bispedømmet.

– Biskopen i Oslo likte aldri denne løsningen. Da reformasjonen kom i 1536, ble Oslo og Hamar igjen slått sammen, noe som førte til at Hamar bispesete ble nedlagt. Dermed forsvinner også byen Hamar som hadde bygget hele sin eksistens på statusen som kirkesenter. Først for 175 år siden i år, gjenreises Hamar by.

– Dette gjør at vi har et stort brudd i Hamars historie. Mens byen Pompeii forsvant i et vulkanutbrudd, forsvant Hamar med sine mennesker, handel og håndverk sammen med bispeadministrasjonen. I bakken har vi en «fryst» by som ikke har vært rørt eller forandret siden den brått forsvant for flere hundre år siden.

Hva er dere mest stolte av?

– Museet Domkirkeodden er flere ganger kåret til et av verdens vakreste museer, blant annet av Formet Magazine og Travel + Leisure. Også museumsbygget Storhamarlåven, som er tegnet av Sverre Fen, har fått mye internasjonal oppmerksomhet. Men vi er først og fremst stolte av å være noe for folk rundt oss – en møteplass og et sted som skal ta vare på alle sider av historien.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er vanskelig å ikke svare det å komme under huden på fortida. Å reise i geografien eller historien gjør meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Vi holdt oss ikke med sånt, og greier oss med det vi har. Men jo, jeg var opptatt av de fire skøyteessene; Storholt, Stenshjemmet, Stensen og Sjøbrend. Også Frank Zappa da jeg var i 12-årsalderen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Er egentlig ganske fornøyd med den jeg er, og tenker vel at vi alle har noen sider vi bør jobbe med. Jeg skulle ønske jeg var litt mer impulsiv.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da legger jeg meg sent og sover lenge. Da får jeg dyrket det genuine B-mennesket i meg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er egentlig ganske mye. Urettferdighet, overgrep og diskriminering – når menneskeverdet ikke respekteres.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Ingenting blir bedre av det, men jeg er opptatt av å lære av feil og ikke gjøre dem om igjen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Bare ett svar på det; kona min. Hun kunne sikkert fiksa den heisen også.

