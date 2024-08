Førtidspensjonist eller jobbsøker? Du får deg jobb om du vil jobbe

Kjære Jobbdoktor.

I en alder av 62 år har jeg mistet jobben. Jeg har fått et inntrykk av at mange bedriftsledere ikke ansetter så gamle folk som meg. Derfor er jeg veldig i tvil om jeg skal kaste meg ut i en jobbsøkeprosess eller bruke muligheten av å førtidspensjonere meg og ta ut pensjon. Hvilke råd vil du gi meg?

Hilsen frustrert 62-åring

Det handler om tankesett

Kjære frustrert 62-åring.

Å miste jobben er en livskrise, uansett alder. Fra å ha en struktur på hverdagen, vekkerklokken på fast tidspunkt, gleden av å være verdsatt, mestringsfølelse og samvær med kolleger til å være usikker på framtiden, er vondt. Da er det viktig å fôre deg selv med positive tanker. Det kan i utgangspunktet være lettere sagt enn gjort. Dessverre flommer media over av historier om seniorer som ikke får jobb, enkeltpersoner som føler seg aldersdiskriminert og undersøkelser som viser at yngre er foretrukket i mange sammenhenger.

Det er et uttrykk som heter: Som du roper i skogen får du svar. Jeg har selv sett noen av spørsmålene i enkelte undersøkelser som konkluderer med at det bedrives aldersdiskriminering. Det kan virke som om spørsmålene er formulert for å bekrefte denne hypotesen. Selv om man ikke skal se helt bort fra at enkelte ledere enda ikke har skjønt verdien av stor aldersspredning i teamet.

En del av diskrimineringen kan skyldes stereotype oppfatninger om at eldre arbeidstakere er mindre fleksible, motvillige til å lære nye ferdigheter, eller mindre teknologikyndige. Dette kan påvirke ansettelsesbeslutninger og muligheter for avansement.

Experience never gets old

Faktum er at seniorer bringer med seg verdifull erfaring og dybdekunnskap som ofte er vanskelig å erstatte. Dette gjør dem ettertraktede, spesielt i bransjer som verdsetter strategisk innsikt, nettverk, og spesialisert kompetanse.

Mange bedrifter ser på seniorer som uvurderlige ressurser for opplæring og veileding av yngre arbeidstakere. Dette kan være en viktig faktor for å sikre overføring av kunnskap og kultur i organisasjoner. Eldre arbeidstakere har ofte høyere grad av lojalitet og en sterk arbeidsmoral, noe som gjør dem til pålitelige ansatte.

Selv har jeg erfaring fra 20 år som støttespiller for over 11.000 jobbsøker. På bakgrunn av denne erfaringen, kan jeg trøste deg med: Vil du ha jobb, får du jobb! Men du må tro på det selv. Og du må endre tankesett fra å være jobbsøker til å bli kompetanseselger.

Hva er «for gammel»

Nylig publiserte Finansdepartementet Perspektivmeldingen. Den kommer hvert 4. år og er et langtidsvarsel for norsk økonomi. Meldingen viser at det vil være 700.000 flere eldre i Norge innen 2060 og gjennomsnittlig levealder 6 år høyere enn i dag. Dette viser at eldres helse er bra og det betyr at også eldre må jobbe lenger. Med en aldrende befolkning vil det bli stadig viktigere å holde seniorer i arbeid for å møte arbeidsmarkedets behov. Dette kan føre til økt fokus på inkludering av seniorer i arbeidsmarkedet.

Mangfold i arbeidslivet har kommet for å bli. Undersøkelser viser at de virksomhetene som lykkes, har stort fokus på et mangfoldig arbeidsmiljø. Men, som sagt, du må tro på det selv. Og du må lære å selge deg selv slik som alle jobbsøkere må i et marked der over 70 prosent av jobbene ikke lyses ut. I tidligere artikler her i Dagsavisen finner du gode råd om hvordan du skriver en selgende CV og søknad, hvordan du går fram for å snuse opp jobbene som ikke er utlyst og hvordan du planlegger og gjennomfører intervjuet så du får jobben.

Ny jobb på 65-årsdagen

Ellen Børli er en aktiv dame med mange års erfaring fra arbeidslivet. Hun var 65 år, hadde nettopp fått beskjed om nedbemanning på jobben da hun traff en venninne. «Jeg kommer til å miste jobben min. Vet du om noen som trenger en sånn som meg?». Hun var nylig blitt enke og kunne ikke tenke seg et liv uten å ha en jobb å gå til og løse utfordringer sammen med gode kolleger. Venninnen hadde nettopp hatt møte på jobben der medarbeiderne hadde pushet på for å få en kollega til på laget.

Da Ellen fylte 68, ble hun feiret av kunder og kolleger. På kaken minnet de om at ved 68 år er det 32 år igjen til 100. (Privat)

Venninnen ledet et kurssenter med opp til 100 deltakere innom på en gang. «Jeg skal framsnakke deg på jobben. Du er akkurat den vi trenger», sa hun og fortalte om Ellen til sine unge kolleger dagen etter. De hadde snakket om at de kanskje burde ha en mann i teamet eller iallfall en senior som kunne gi påfyll av erfaring. Fordi det var et vennskapsbånd mellom lederen og Ellen, insisterte lederen på at kommende kolleger skulle intervjue henne. «Kan du være så snill å ansette Ellen!» tikket det inn som SMS til lederen etter hvert som teamet intervjuet Ellen. At Ellen brukte nettverket sitt i jakten på ny jobb, var suksess både for henne, teamet og kundene.

Fordeler med seniorer i arbeidslivet

– Arbeidsomme

– Stabile

– Lojale

– Ingen syke-barn-dager

– Må ikke hente i barnehagen

– Ingen mamma/pappapermisjon

– Bøttevis med erfaring

– Endringsvillig, livet har lært dem det

– Har vært ute en vinternatt før

– Har innsett at selv med høy utdanning er de ikke ferdig utlært, gyver løs på nye utfordringer hele tiden.

