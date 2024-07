Sendes til hotell for å gjøre dette

Til sammen kostet det Bane Nor rundt 48 millioner kroner å redde nattesøvnen til folk over store deler av landet, får Dagsavisen opplyst.

– Vi forholder oss til T-1442 – «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», sier Olav Nordli, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

– Når anbefalte retningslinjer overskrides i et visst monn, skal det gjennomføres avlastende støytiltak, eller så kan de berørte også få tilbud om alternativ overnatting, supplerer Trine Kristin Bratlie Evensen, kommunikasjonssjef i Utbyggingsdivisjonen i Bane Nor.

Støy i Norge

I overkant av to millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå der de bor.

Veitrafikk er den klart største støykilden, men skinnegående trafikk, luftfart, industri og næringsvirksomhet bidrar også til støy.

Langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom.

Støyforurensning er et økende problem. Fortetting og urbanisering skaper utfordringer, spesielt når boliger etableres i områder med kollektivknutepunkter og mye trafikk.

Støyeksponering er den vanligste årsaken til hørselstap, etter aldring.

Både plutselige og veldig høye lyder og langvarige kraftige støybelastninger kan gi permanent hørselstap.

Hørselstap kan gi øresus og psykiske plager. Mellom 5 og 6 prosent av befolkningen rapporterer om vedvarende plagsom øresus – tinnitus.

Kilde: Folkehelseinstituttet

– Et rekordår

– 27.000 overnattinger! Hvorfor bråket dere så mye i fjor?

– 2023 var nok et rekordår for overnattinger på grunn av mange arbeider, svarer Nordli.

Han nevner blant annet den fortsatt pågående ombyggingen av Drammen stasjon med bygging av dobbeltspor til Kobbervikdalen, arbeider på Tønsberg stasjon, tilkobling av Follobanen til Oslo S og mye annet utbedrings- og vedlikeholdsarbeid gjennom deler av året.

– Noe arbeid er det umulig å gjøre uten at det blir støy – som å pigge fjell, spunte, pæle, fjerne betongkonstruksjoner og kappe skinner, påpeker Evensen.

Bane Nor ligger heller ikke på latsida i år.

– Det er alltid arbeid ett eller annet sted, og ofte er det mest praktisk å gjøre det om natta når togene står, sier Evensen.

– Hvem er det som får tilbud om overnatting på hotell når dere bråker mye?

– Vi lager støyberegninger i forkant av arbeidene og så får de som blir berørt en SMS i forkant. Hvis de har behov for alternativ overnatting kan de kontakte kundesenteret vårt og melde fra om dette, svarer Evensen.

– Hvordan responderer folk på meldinger om at nattesøvnen kan bli ødelagt av dere, og at de derfor kanskje bør overnatte på hotell?

– Det blir stort sett godt mottatt, men naboer til store prosjektet som går over flere år, og der hvor det stadig er vedlikehold, blir litt forsynt, svarer Nordli.

Nabolaget til Drammen stasjon er blant områdene som har blitt og fortsatt blir utsatt for mye støy, opplyser Bane Nor. (Foto: Aleksandar Kesonja/Bane Nor)

I årevis på hotell

– Har man stått i dette over mange år, blir man lei, følger Evensen opp.

– Så det finnes dem som i årevis har måttet sove på hotell i perioder, fordi dere har støyet i nabolaget deres?

– Noen har tatt noen uker på hotell om sommeren på grunn av dette, i årevis. Andre velger å ta ferie når vi skal utføre arbeider som støyer, svarer Evensen.

– Får alle som blir utsatt for støy ut over det som aksepteres, tilbud om å overnatte på hotell?

– Det kan bli endringer i framdriften av arbeidene som er planlagt, og det er ikke alltid vi treffer med varslinga, og det hender jo også at det er akutt feilretting av og til, så det hender vi får klager, svarer Nordli.

– Men det er Bane Nor som bestemmer hvem som skal få tilbud om å overnatte på hotell?

– Ja, på bakgrunn av det forventede støybildet.

– Slår alle som får tilbud om å sove på hotell, til på det?

– De fleste liker best å sove i egen seng og noen prøver å sove hjemme, svarer Evensen.

– 2023 var nok et rekordår for overnattinger, sier Olav Nordli i Bane Nor. (Foto: Harry Korslund/Bane Nor)

Får ikke velge

– Hvor får de støyutsatte tilbud om å bo på hotell?

– Nærmest mulig hjemmet, slik at de kan oppholde seg hjemme på dagtid. Men det er noen unntak. Da vi bygde om Nittedal stasjon fikk folk tilbud om å overnatte i Oslo eller på Gardermoen, for det er jo ikke mange hotelltilbud i Nittedal, svarer Evensen.

– Så de som Bane Nord kan ødelegge nattesøvnen til, får ikke velge hotell selv?

– Nei, en som bor i Tønsberg for eksempel, står ikke fritt til å velge en weekend på hotell i Oslo, svarer Evensen.

– Det er en balansegang her. Vi ønsker å være nøkterne med bruken av skattebetalernes penger, samtidig som vi skal oppfylle retningslinjene ved støy – uten å overoppfylle dem, sier Nordli.

– Det hender vi får ønsker som vi ikke er enige i. Det man får tilbud om er nattesøvn, og derfor får man tildelt et hotellrom. Man må ta til takke med det man får, sier Evensen.

– Annen standard

– Nå bygges det jo boliger nær mange kollektivknutepunkter. Kan det tilsi at Bane Nor vil måtte betale for enda flere hotellovernattinger i årene framover, for vedlikehold og utbedring av jernbanen må jo gjøres også på disse stedene i framtida?

– I dag er det en helt annen standard på boligene enn før når det gjelder støydemping. Det er stor forskjell på en hundre år gammel bygård i Brynsbakken og en i Barcode-området, svarer Nordli, om to steder i Oslo.

– Quality Hotel River Station i Drammen ligger helt inntil stasjonsområdet, skyter Evensen inn, som et eksempel på at det er mulig å kombinere et sted hvor folk skal sove, med støy fra jernbanen.

Hun opplyser også at Bane Nor generelt sett forsøker å være smarte når de skal planlegge arbeid på jernbanen, slik at støybelastningen blir minst mulig.

– Kravene når det gjelder støy skjerpes på kveldstid, og om natta er det veldig strengt. Derfor prøver vi å utføre arbeidene som støyer mest på dagtid. Hvis vi får til det, gjør vi det.

Mer informasjon om hva som kan være viktig å vite for naboer til jernbanen, er å finne på Bane Nors nettsider.

