De beste togturene i Sverige (ifølge svenskene selv)

Det sier Peter Willsson, en av dem som håper på mange norske togturister i Sverige denne sommeren.

Dagsavisen har spurt svenske togselskaper og andre svensker som sysler med transport og turisme, om hvilke turer de kan anbefale for nordmenn som liker å reise med tog, og som ikke slår seg til ro med togtilbudene vi har her til lands.

Sverige har mye å by på, går det fram av tilbakemeldingene – også for dem som bytter ut privatbilen eller flyet med det langt mer miljøvennlige toget.

Fire baner til Sverige

Men aller først – hvordan kommer du deg fra Norge til Sverige med tog?

Det er fire toglinjer ut av Norge til vårt naboland i øst, opplyser Bane Nor.

Østfoldbanen – som har tog til Göteborg med forbindelse videre til Malmö og København også, for den vil videre ut i verden.

Kongsvingerbanen – med tog til Stockholm via Karlstad.

Meråkerbanen – som går til Storlien i Sverige hvor det er forbindelser videre til Åre, Östersund og Stockholm.

Ofotbanen – fra Narvik til svenskegrensa, og da er både Kiruna, Luleå og Stockholm mulige nye mål på den videre ferden.

Fryksdalsbanan går mellom Torsby og Kil via Sunne i Värmland. Både Torsby og Sunne er populære reisemål, ifølge Region Värmland. (Foto: Värmlandstrafik)

– Et herlig besøksmål

Peter Willsson – som fikk første ord i denne saken, jobber som «kommunikatör» i Jönköpings län sør i Sverige. Byen Jönköping ligger om lag 15 mil øst for Göteborg.

Jönköping har drøyt 100.000 innbyggere, mens Jönköpings län, som i tillegg omfatter 12 andre kommuner, har til sammen nær 370.000 innbyggere.

– Hvis du vil reise rundt i Jönköpings län kan jeg anbefale 24-timers billetten. Da kan du reise med alle Jönköpings Länstrafiks busser og tog i 24 timer, sier Willsson.

– Hvor bør man reise da?

– Noen tips er å besøke trebyen Eksjö – som er en av Europas best bevarte trebyer, nyte sommerbyen Jönköping – som med sine tre innsjøer er et herlig besøksmål om sommeren, eller hvorfor ikke dra til den lille byen Hok der man kan ta en golfrunde eller slappe av litt på spa, svarer Willsson.

– For den musikkinteresserte finnes det flere konsertsteder rundt om i länet. Det mest populære er nok klassiske Huskvarna Folkets park, der man i sommer blant annet kan høre Carola eller gå på biltreff.

25 prosent rabatt

– Hvordan bør nordmenn gå fram for å få kjøpt togbilletter for turer i Jönköpings län?

– Det absolutt enkleste er å laste ned vår app. Søk på Jönköpings Länstrafik for å finne den. 24-timersbilletten kjøper du enklest ved å søke etter din reise og velge periodebillett. Du kan også kjøpe 24-timersbilletten på toget eller bussen med betalingskort.

– Er det dyrt å reise med tog i Sverige?

– I Jönköpings län koster en 24-timersbillett for hele länet 320 svenske kroner, men hvis man er to eller flere voksne og kjøper billett sammen, får man 25 prosent rabatt, svarer Willsson.

Da blir prisen per billett 240 kroner, eller 10 kroner timen, ettersom også det svenske døgnet har 24 timer.

1 svensk krone tilsvarer i skrivende stund 1 krone og ett øre i norske penger, går det fram av Norges Banks oversikt over valutakursene. Det ekstra øret må vi nesten unne våre svenske naboer.

– Selma Lagerlöf-land

En annen svenske som er mer enn villig til komme med gode råd til norske togreisende, er Peter Kraméus, for tida pressesjef i SJ AB.

– Hvis jeg bodde i Oslo-området og ville reise med tog til utlandet, ville jeg vurdere to linjer – Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg, med fortsettelse til Malmö-København og Hamburg, sier Kraméus.

– SJ kjører opp til seks avganger daglig mellom Oslo og Stockholm. Toget gjør et opphold i Karlstad som ligger ved Sveriges største innsjø Vänern. Karlstad har et rikt tilbud av fornøyelser, kultur og natur, til å være en by på bare litt mer enn 100.000 innbyggere.

– Den tog-interesserte vil sikkert finne interesse i lokalbanen langs Frykensjöarne (som er tre sammenhengende innsjøer – Övre Fryken, Mellan-Fryken og Nedre Fryken, journ. anmrk.) opp mot Torsby. Dette er Selma Lagerlöf-land, påpeker Kraméus.

Og bare for å minne om det, så er Selma Lagerlöf hun der nobelprisvinneren i litteratur som skrev om Nils Holgersson og hans «underbare resa genom Sverige».

Snalltåget kan være noe for den som vil reise fra Stockholm til Malmö og videre til København. (Foto: Liza Simonsson)

– Er litt merkelig

– Oslo-Göteborg trafikkeres av Vy, fortsetter Kraméus, som ikke nøler med å reklamere for andre togselskaper.

– Den som vil reise videre sørover, bytter i Göteborg til SJs hurtigtog Göteborg-Malmö/København. Fra København går det hurtigtog annenhver time. Hvis du starter i Oslo om morgenen er du i Hamburg på ettermiddagen.

– Et alternativ for reisende fra Oslo er å reise til Malmö, slik at du rekker SJs nattog mot Hamburg og Berlin, som går klokka 23.41 fra Malmö.

– Reisende som vil bli i Sverige, kan utforske den svenske vestkysten fra Göteborg og ned mot Malmö. Den svenske vestkysten er et populært feriemål for både svensker og nordmenn. I tillegg til SJ kjører også Öresundståg på strekningen med flere opphold enn SJ, forteller Kraméus.

– Er det mange norske turister som reiser med SJ?

– Det reiser flere utenlandske turister på vårt tog Oslo-Stockholm enn nordmenn, noe vi synes er litt merkelig. Men vi arbeider for å gjøre linjen mer kjent i Norge, svarer Kraméus.

– De fleste utenlandske togreisende som kommer til Sverige, kommer sørfra – fra København, og fortsetter nordover mot Stockholm, kan han også fortelle.

– Har et fint nett

Vi var jo inne på Selma Lagerlöf i sted. Hun ble født i Mårbacka i Värmland i 1858, og flesteparten av hennes historier er lagt til nettopp Värmland, står det å lese på Wikipedia. Karlstad, som Peter Kraméus også nevnte, ligger i Värmland.

Blant dem som har kontorer i Karlstad er også Region Värmland, som har ansvar for blant annet helse- utdannings- og kulturtilbudet i regionen, men også det som handler om kollektivtrafikk . Der jobber nok en hyggelig svenske – Ingela Larsson, som er pressekontakt når det gjelder spørsmål om nettopp kollektivtrafikk.

– Värmlandstrafik har et fint nett av buss- og togtrafikk og kjører til og med båtbusstrafikk rundt Karlstad og i Vänern (Sveriges største innsjø, som Peter Kraméus nettopp fortalte oss, journ. anmrk.), forteller Larsson.

– Er det noen steder som kan nås med tog som du mener er ekstra verdt et besøk for norske turister?

– Med tog når du mange av våre store steder i Värmland og mange populære turistmål. For å nevne noen populære steder så har vi Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Sunne og Torsby. Dit kan du reise med tog, svarer Larsson.

Med unntak av Karlstad er alt dette relativt små byer/tettsteder med om lag 50.000 innbyggere til sammen.

Vy i Sverige kjører nattog på mellom Stockholm, Narvik og Luleå, under navnet «Nattåget Norrland». ( Foto: Rainer Roova)

10. juni til 18. august

– Hvordan bør nordmenn gå fram for å kjøpe togbilletter med Värmlandstrafik?

– Det aller enkleste er å kjøpe billetten i Värmlandstrafiks app. Der kan du betale med Visa og Mastercard. Du kan kjøpe enkeltbilletter, men også periodebilletter der du kan reise ubegrenset i 24 eller 72 timer. Du kan også kjøpe billetter og få hjelp ved vårt kundesenter på Karlstad busstasjon, forteller Larsson.

Värmlandstrafik har mange ulike typer billetter. Prisen for en 24-timersbillett varierer mellom 189 og 299 svenske kroner, avhengig av alder og om du er student eller ikke.

Med sommerbilletten deres kan du reise ubegrenset i hele Värmland fra 10. juni til 18. august, altså i mange flere uker enn en vanlig lønnsslave har ferie. For voksne koster denne billetten 1.595 svenske kroner.

For «seniorer» – definert som folk som er 65 år eller eldre – og som nok kan få større nytte av en slik billett, koster billetten 895 svenske kroner.

Studenter slipper unna med samme pris, mens skoleungdom opp til 19 år ikke trenger å betale mer enn 695 kroner. Barn under sju år reiser gratis når de er i følge med en voksen som har kjøpt egen billett.

– Norrlandsfølelsen

Før kjørte også Svenska Tågkompaniet omkring på svenske skinner med passasjerer fra fjern og nær. Nå heter selskapet Vy Tåg, etter å ha blitt kjøpt opp av Vy.

Passende nok i Järnvägsallen 11 i Umeå, i Västerbotten på den svenske østkysten, jobber Linn Felt for Vy Tåg, som «säljare och marknadskoordinator». Hun kan også fortelle om togtilbudet til länstrafikkselskapet Norrtåg.

– Vy kjører nattog til og fra Övre Norrland på oppdrag fra Trafikverket, på strekningen Stockholm-Narvik og Luleå. Vi har valgt å kalle det «Nattåget Norrland» for å få norrlandsfølelsen og -opplevelsen om bord i toget. Her har vi matretter som er laget fra grunnen av på gode råvarer lokalt fra Luleå, forteller Felt.

Luleå har i tillegg også en skjærgård med 1.312 øyer, holmer og skjær, ifølge Luleå kommuns nettsider.

– Hender det at dere har mange nordmenn om bord?

– En del norske turister og reisende kommer fra Narvik og reiser mot Kiruna. En del reiser også mot Haparanda og videre til Finland, svarer Felt.

Ikke overraskende er det også en del som reiser motsatt vei – fra Kiruna til Narvik.

– Reisen langs Torneälven, over Riksgränsen og langs Ofotbanen er magisk vakker. Toget kjører ikke så fort og de reisende rekker derfor å få med seg den vakre utsikten, sier Felt.

NB! For dem som måtte vurdere en tur med nattoget – det er nødvendig å bestille plass på forhånd.

– Mange populære reisemål med Nattåget Norrland er opp mot vår fjellverden, som Kiruna, Björkliden, Riksgränsen og Abisko, forklarer Felt.

Norrtåg trafikkerer en strekning som kan by på en rekke spektakulære syn. Her er toget i ferd med å krysse Umeåelven. Foto: Patrick Trägårdh (Foto: Patrick Trägårdh)

– Topp tre destinasjoner

– Har Norrtåg noen reiser som kan egne seg for norske turister?

– Da må de reise fra Trondheim og bytte til Norrtåg i Storlien, svarer Felt.

– Her kan norske turister oppleve svensk sommer i Åre – et sted som er kjent for fine snødekte bakker om vinteren og downhill sykkelturer om sommeren.

– Togstasjonen ligger i gangavstand fra Åreskutan (som er et 1.420 meter høyt fjell, journ. anmrk.). Så kan man fortsette togreisen med Mittbanan til Östersund eller videre til Sundsvall, for så å bytte til et annet Norrtåg som går nordover, blant annet til Umeå, opplyser Felt.

– Har du noen favorittsteder?

– Mine topp tre destinasjoner som jeg personlig kan anbefale, er Abisko (med vintersportsanlegg og nasjonalpark, journ. anmrk.) for turer og naturopplevelser, Umeå for kulturopplevelser og Örnsköldsvik for turer omkring i Höga kusten.

Höga kusten beskrives på Wikipedia som et kyst- og havområde i Västernorrlands lan, som ble verdensarvområde i år 2000 – som nummer 898 i rekken.

UNESCO – FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, påbegynte sin liste over verdensarvområder i 1972. Lista omfatter unike steder som er utvalgt på grunn av sin spesielle kulturelle eller naturhistoriske betydning for ikke mindre enn selve menneskeheten.

– Ikke noe problem

Hvordan er så mulighetene for å sitteplass i svenske tog om sommeren?

– Ettersom de fleste har fri fra skole og arbeid om sommeren, bruker antallet reisende å minske da. Derfor er det som regel gode muligheter til å få sitteplass om bord i togtrafikken om sommeren, sier Frida Antonsson, «kommunikatör» hos Västtrafik i Göteborg.

– Det varierer avhengig av hvilke strekninger det er snakk om, men bestiller du i forveien er det som oftest ikke noe problem, svarer Stefan Johanssen på det samme spørsmålet.

Han er pressekontakt i Bromma-baserte Transdev, som også er blant selskapene som kjører tog i Sverige.

– En vanlig sommerdag er det ikke noe problem å få sitteplass på toget, hvis det da ikke er et spesielt arrangement. Da kan det være trangt, men som oftest er det ikke noe problem, sier Jönköping läns Peter Willsson, som jo også var den første vi snakket med i denne saken.

Muligheter på nett

Dagsavisen har også vært i kontakt med flere andre som enten kjører tog eller jobber med turisme i Sverige. De kommer med blant annet følgende anbefalinger til nordmenn som vil finne reisemål som er tilgjengelige med tog i Sverige.

Sjekk nettsidene til SJ for reiser i rundt omkring i Sverige – https://www.sj.se/

Kontakt området det er aktuelt å besøke eller sjekk nettsidene for dette området, for eksempel Destination Uppsala – https://destinationuppsala.se eller Visit Skåne – https://visitskane.com/

Det er også en rekke andre regionale «togsystemer» som ikke er omtalt ellers i denne saken, som kan kontaktes, som for eksempel Öresundståg, Inlandsbanan eller Mälartåg.

For lengre opphold i Sverige kan det også være verdt å sjekke https://interrail.se

Mer om svenske togselskaper finner du på denne adressen: https://rail.cc/no/togselskap/sverige/se

