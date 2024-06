Moesgaard raste etter keeperens valg: – Det koker for meg

EKEBERG (Dagsavisen): – Emil må ta kjempekritikk på det målet første målet. Både på valg og alt. Det holder ikke når man skal styre sånne kamper, sier Moesgaard til TV 2 rett etter at laget hans hadde kjempet seg tilbake to ganger med elleve mot ti spillere i andre omgang.

“Johs” beskriver situasjonen som oppsto rett før Sandefjord utlignet til 1-1. KFUM-keeper Emil Ødegaard var upresset med ballen i egen 16-meter og spilte til en feilvendt Robin Rasch med en Sandefjord-spiller i ryggen.

Få sekunder senere lå ballen i nettet.

Moesgaard utdyper utbruddet og kritikken overfor Dagsavisen.

– Fotball er følelser, vet du. Så det koker for meg. Det kommer ut av absolutt null og niks. Vi spiller ballen til egen keeper og skal ha kontroll på situasjonen, og så gjør vi det.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard under kampen mot Sandefjord søndag. (Beate Oma Dahle/NTB)

Simon Amin vant ballen, kombinerte med Loris Mettler og sørget for utligning bare to minutter etter at Kåffa omsider hadde tatt ledelsen ved innbytter Mame Ndiaye.

– Det går ikke

– Du var veldig frustrert over det pasningsvalget?

– Ja, og det må man jo være. Det å lese det scenarioet der ... han er feilvendt på vei mot eget mål. Det er trangt og Sandefjord presser. Det er akkurat det de får rødt kort på i første omgang, svarer Moesgaard.

Det var Sandefjord-stopper Stian Kristiansen som ble utvist før pause da han hindret Remi André Svindland på vei fremover etter et dårlig touch langt inne på bortelagets halvdel.

– Vi scoret slik selv mot Haugesund. Dette er scenarioer vi snakker om hele tiden. Da kan vi ikke hente frem det på en varm dag når vi leder 1-0. Det går ikke, fortsetter “Johs”.

– Utilgivelig

Ødegaard legger ikke skjul på at han forstår sin egen treners frustrasjon.

– Valget er jo dårlig av meg. Det er ikke noe å si på det. Der og da velger jeg feil i feil situasjon. Det er en dårlig utførelse av meg, og så er det utilgivelig av meg å sette andre i risiko for den der, sier keeperen til Dagsavisen.

KFUM-keeper Emil Ødegaard slapp inn tre mål på hjemmebane mot Sandefjord og legger seg flat etter pasningsvalget i forkant av bortelagets første scoring. (Beate Oma Dahle/NTB)

Rasch, som ble satt i den pressede situasjonen, deler samme oppfatning som Kåffa-trener Moesgaard.

– Vi går opp i 1-0 og har klart det vanskelige ved å bryte ned en tier som kun ligger og forsvarer seg. Da er det en risiko som er unødvendig å ta. Det er lite å tjene på det om det går, og hvis vi bommer som vi gjorde, er det straffen. Det må vi bare lære av, sier KFUM-kapteinen.

Lå under to ganger

Hjemmelaget mistet ledelsen og havnet under kort tid senere. Deretter sørget Haitam Aleesami for 2-2, men KFUM havnet under nok en gang.

– Jeg skal ikke legge skylden på Emil, men han er upresset og kan tråkke på ballen eller slå lengre. I utgangspunktet ønsker vi å beholde ballen i laget, men det er enda verre at de går opp i 2-1, sier den tidligere landslagsspilleren til Dagsavisen.

Simen Hestnes sørget for 3-3 etter at Sandefjord hadde tatt ledelsen for andre gang i andre omgang. Dermed endte det med poengdeling etter hele seks scoringer de siste 25 minuttene.

Kåffa tar ferie på syvendeplass etter sin sjette uavgjorte kamp for sesongen. Det nyopprykkede laget har tatt 15 poeng på sine elleve første kamper i Eliteserien.

Kampfakta:

KFUM Oslo – Sandefjord 3-3 (0-0)

2759 tilskuere

Mål: 1-0 Mame Mor Ndiaye (66), 1-1 Simon Amin (68), 1-2 Eman Markovic (73), 2-2 Haitam Aleesami (75), 2-3 Sander Risan Mørk (81), 3-3 Simen Hestnes (89).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Stian Kristiansen, Christopher Cheng, Hans Erik Ødegaard, Sandefjord.

Rødt kort: Stian Kristiansen (36), Sandefjord.

Lagene:

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami, Momodou Lion Njie (Shola Akinyemi fra 85.), Haitam Aleesami – Amin Nouri (Håkon Hoseth fra 59.), Simen Hestnes, Robin Rasch, David Hickson (Jonas Hjorth fra 59.) – Remi-André Svindland (Teodor Berg Haltvik fra 45.), Petter Nosa Dahl (Mame Mor Ndiaye fra 59.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Fredrik Pedersen, Fredrik Berglie, Stian Kristiansen, Christopher Cheng – Loris Mettler (Jakob Dunsby fra 75.), Filip Ottosson, Simon Amin – Eman Markovic, Alexander Ruud Tveter (Martin Gjone fra 39.), Danilo Al-Saed (Sander Risan Mørk fra 75.).

