De ble drept da de dro for å hjelpe folk i nød

Den ideelle organisasjonen World Central Kitchen (WCK) har navngitt de sju hjelpearbeiderne som ble drept i et israelsk militært angrep i Gaza mandag, og hyller dem, samtidig som den internasjonale fordømmelsen av hendelsen vokser.

En person med dobbelt statsborgerskap i USA og Canada, en palestiner, tre briter, en australier og en polakk ble drept da et angrep fra det israelske forsvaret (IDF) traff en WCK-konvoi på vei tilbake, skriver CNN.

– Dette er WCKs helter, sa organisasjonens administrerende direktør Erin Gore i en uttalelse der hun avslørte deres identitet.

– Disse syv vakre sjelene ble drept av IDF i et angrep da de kom tilbake etter en hel dags oppdrag. Smilene, latteren og stemmene deres er for alltid innprentet i minnene våre.

Tragisk

IDF sier at hendelsen er under etterforskning, at angrepet var en alvorlig feil og at de ikke hadde til hensikt å skade hjelpearbeiderne.

Det arbeides med å transportere likene av de seks utlendingene til Egypt via grenseovergangen i Rafah.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har erkjent at det israelske militæret har truffet uskyldige mennesker, og beskriver det som tragisk og utilsiktet.

– Det skjer i krig, vi sjekker det til siste slutt og er i kontakt med myndighetene, og vi vil gjøre alt for at dette ikke skal skje igjen, sa han i en videomelding melder BBC.

---

Disse ble drept:

Saifeddin Issam Aydan Abutaha, 25 år, fra Palestina

Lalzawami Frankcom, 43 år, fra Australia

Damian Soból, 35 år, fra Polen

Jacob Flickinger, 33 år, med dobbelt statsborgerskap i USA og Canada

John Chapman, 57 år, fra Storbritannia

James Henderson, 33 år, fra Storbritannia

James Kirby, 47 år, fra Storbritannia

---

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen