Kutt i FN-støtte til Gaza: – Alvorlig og dramatisk for befolkningen

– FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) er ansvarlig for 80 prosent av all humanitær hjelp til Gaza. De er selve livlinen inn til Gaza, som nå har blitt utsatt for bombardement og lidelse i 110 dager. Det er alvorlig og dramatisk for befolkningen at så mange giverland har stanset sin støtte, sier Raymond Johansen til Dagsavisen.

Han er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, som er en av over 20 hjelpeorganisasjoner som nå reagerer sterkt på at en rekke land inntil videre stopper sin pengestøtte til UNRWA.

Berømmer Norge

Dette skjer etter at det fredag i forrige uke ble kjent at Israel anklager 12 av UNRWAs ansatte for å ha medvirket til Hamas-angrepet 7. oktober i fjor. Dagen før kom Den internasjonale domstolen i Haag med sin kjennelse om at Israel er forpliktet til å stoppe bombing og åpne for humanitær hjelp inn til Gaza.

– Så er det det motsatte som skjer, og nå stopper altså store deler av støtten. Det er alvorlig både humanitært og politisk. Det svært opprørende at Israel har fått så mange land med seg på dette, sier Johansen.

Viktige giverland som USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan og en rekke EU-land har alle innført en midlertidig stans. Finland er foreløpig eneste nordiske land som har stanset sin støtte, mens Sverige og Danmark avventer. Norge opprettholder støtten.

– Jeg vil gjerne berømme regjeringen vår for at de så tydelig har sagt at dette ikke er aktuelt for Norge, sier generalsekretæren.

Palestinere i Rafah på den sørøige Gaza-stripen får mathjelp fra en ansatt fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). (AFP/AFP)

Sult og sykdom

Norsk Folkehjelp og de andre organisasjonene kom ifølge NTB tirsdag med en felles uttalelse der de skriver at de er dypt bekymret over at store giverland trekker støtten.

– Befolkningen er rammet av sult, snikende hungersnød og sykdomsutbrudd mens Israel gjennomfører vilkårlige bombardement og med overlegg frarøver Gaza nødhjelp, skriver hjelpeorganisasjonene, og oppfordrer landene som har stanset UNRWA-støtten om å snu og «opprettholde den plikten de har til å hjelpe det palestinske folket».

– Kollektiv avstraffelse

Johansen håper også at giverlandene snur så raskt som mulig, før manglende midler rammer hjelpen inn til Gaza.

– Dette kan føre til mer sult og epidemier. Hvordan kan verdenssamfunnet stå og se seg i speilet, si at de er demokratiske og opptatt av menneskerettigheter og humanitære lover – mens de lar dette skje? spør Johansen.

Han syns også det er oppsiktsvekkende at disse landene så raskt stanset støtten, før saken mot de 12 UNRWA-ansatte er helt avklart. Han mener UNRWA reagerte resolutt på anklagene fra Israel, ved blant annet å suspendere og sparke ansatte som er mistenkt.

– De handlingene Israel anklager dem for, er selvsagt veldig alvorlige. Likevel er det ille at man iverksetter kollektiv avstraffelse av en hel befolkning, på grunn handlinger noen få kan stå bak, sier Johansen til Dagsavisen, og påpeker:

– I tillegg så har UNRWA ansvar ikke bare for Gaza, men for alle palestinske flyktninger i hele Midtøsten. Det å kutte får også en regional betydning.

