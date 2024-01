Langvarig covid: Endringer i kroppen gjør det kjipt å trene

Et særegent symptom hos pasienter med langvarig covid er ubehag etter anstrengelse.

Langvarig covid, eller «long covid», er et sykdomsbilde som varer lenger enn 12 uker. Opptil en av fem som hadde covid, utvikler dette, ifølge NHI.

Senfølger kan være alvorlige, og innebære for eksempel kognitiv dysfunksjon etter seks måneder, men en ny studie viser også at langvarig covid forårsaker endringer i kroppen, som gjør det å trene svekkende.

Trening gjør deg uvel

Mange som har langvarig covid føler seg slitne, uvel og i smerte lenge etter å ha trent, melder The Guardian. Flere opplever også forverring av symptomene i flere uker etter en enkel treningsøkt.

Studien viser nå til tre årsaker:

Mitokondrieproblemer

Mikroklotter

Muskelskade

Forskerne tok prøver på friske og syke deltakere før de satte dem på mosjonssykler.

Før trening hadde de med langvarig covid en større andel hvite fibre i musklene enn de friske deltakere. Hvite fibre i musklene har færre mitokondrier enn røde, og mitokondriene produserer energi som cellen trenger for allting, rett og slett. I tillegg kommer blodet seg dårligere rundt i muskelen, når det er flere hvite fibre.

Disse mitokondriene fungerte heller ikke like godt hos de syke deltakerne. Annen forskning har pekt på at dette bidrar til at folk føler seg slitne, men det kan også skyldes vedvarende inflammasjon.

Forskerne fant også ut at de med langvarig covid hadde mikroklotter, altså bitte små blodpropper, i skjelettmuskulaturen. Det er imidlertid ikke noe bevis for at disse blokkerer blodårene.

Deltakerne med langvarig covid hadde også langt mer vevsskade etter trening og tegn på at kroppen forsøkte å reparere seg selv. Det kan forklare at pasientene opplevde muskelsmerter etter trening.

Dr. Rob Wüst, som medvirket i studien, sier at det skader musklene og forverrer stoffskiftet, og understreker derfor at folk med langvarig covid ikke bør trene intensivt.

– Det bekrefter virkelig at det er noe inne i kroppen som går galt med sykdommen, sa han til The Guardian.

Ifølge FHI er de som har økt risiko for senfølger av covid i seks til 12 måneder etter gjennomgått sykdom de som har hatt mer alvorlig forløp av covid, som har hatt behov for sykehusinnleggelse og intensivbehandling, de som har underliggende sykdommer, og middelaldrende personer.

De vanligste plagene etter covid-19

utmattelse/trøtthet

nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg

nedsatt hukommelse

endret smak- og/eller luktesans

tung pust

hoste

muskelsmerter

hodepine

svimmelhet

angst og depresjon

Kilde: Helse-Norge

