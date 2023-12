Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Store snømengder kan være krevende for reisende på vei til jobb. Glatte kjøreforhold forårsaker ofte forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken.

Hva er reglene når arbeidstakere ikke kommer seg på jobb i tide på grunn av vær og føre?

Ansattes ansvar

Ifølge Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver i Simployer, har ansatte et ansvar for å være på jobb til avtalt tid – uansett om det skyldes ekstremvær som «Hans» eller store mengder snø i vinterhalvåret.

Arbeidsgiver må nemlig forvente at arbeidstakerne følger med og planlegger for varslede problemer som kan gjøre det trøblete å rekke fram i tide.

– I motsetning til «Hans», som kom mer uforberedt, bør arbeidstakere være innstilt på at det kan komme snø når november nærmer seg og ta de forholdsregler som trengs, sier Myksvoll Singh til FriFagbevegelse.

– Det kan være å skifte til vinterdekk om man bruker bil til jobb, eller ta et tidligere tog hvis man ser at det er meldt mye snø. Snøen kommer hvert år, men mange er like uforberedt hver gang, føyer hun til.

Gir ikke advarsler

Samtidig som arbeidstakere selv må ta ansvar for å ha skiftet til vinterdekk og være skodd for forholdene, kan forsinkelsene også være uforskyldte. Ikke minst for de som er avhengig av buss.

– Å komme for sent på grunn av forhold utenfor arbeidstakernes kontroll, vil ikke være et brudd på arbeidsavtalen, understreker den juridiske rådgiveren.

– Det er ikke vanlig å gi en advarsel til arbeidstakere som kommer for sent på jobb av slike grunner. Det må i så fall være tilfeller der det er mistanke om at man har misbrukt situasjonen for ikke å komme tidsnok, eller der det har gjentatt seg flere ganger på grunn av dårlig planlegging, sier hun.

Trekk i lønn

Det er du som arbeidstaker som bærer den økonomiske risikoen for å være på jobb til avtalt tid.

– Hvis arbeidstaker ikke kommer på jobb til avtalt tid, har arbeidstaker i utgangspunktet ikke rett på lønn for det fraværet man har. Lønn får man når man er på jobb, understreker Myksvoll Singh.

Det betyr at arbeidsgiver kan holde tilbake lønn dersom lønna ikke er utbetalt, eller trekke i lønn hvis man får en skriftlig avtale med arbeidstaker.

– Jeg tror likevel ikke det er mange arbeidsgivere som velger å holde tilbake eller trekke i lønn i slike tilfeller. I hvert fall ikke der det kun dreier seg om at man kommer litt forsinket på jobb, sier hun.

Si ifra om forsinkelser

NHO, Norges største arbeidsgiverorganisasjon, bekrefter at arbeidsgiver kan trekke deg i lønn dersom du ikke kommer deg på jobb på grunn av været.

– Det er arbeidstakers ansvar å nå frem til arbeidsstedet, selv om værforholdene er vanskelige med mye snø, sier Kurt Weltzien, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

Han minner også om plikten den enkelte ansatte har til raskt å melde fra hvis man blir forhindret fra å møte på jobb.

– Det er viktig å holde en god dialog med arbeidsgiver. Vi oppfordrer til at man finner gode løsninger lokalt, sier Weltzien.

Hjemmekontor

På samme måte som ved ekstremværet «Hans» i sommer, er hjemmekontor på kaotiske dager med snø et fint alternativ for de som har anledning.

Det er ikke noe krav om skriftlig avtale i hjemmekontorforskriften de gangene arbeidstaker over en kortere periode eller kun sporadisk jobber hjemmefra, ifølge Simployer.

– Det er imidlertid mange som ikke har arbeid som kan gjøres hjemmefra, og da gjelder det å snakke sammen og finne gode løsninger, sier Myksvoll Singh.

