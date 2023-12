De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

NHO-topp Ole Erik Almlid hadde 4,4 millioner i inntekt i 2022. LO-leder Peggy Hessen Følsvik hadde en inntekt var på 1,8 millioner kroner i fjor.

Når arbeidsgiverne setter seg ved forhandlingsbordet har de i gjennomsnitt over én million kroner mer i lønn enn de som representerer arbeidstakerne.

Det viser skattelistene for 2022, som nå er tilgjengelige. FriFagbevegelse presenterer her inntekt, formue og skatt for de fremste toppene i norsk arbeidsliv – på begge sider av forhandlingsbordet.

Inntekten som er oppgitt er skattbar inntekt, det vil si inntekt etter fradragene i ligningen. Siden arbeidsgiverne har den høyeste inntekten er det også naturlig at det er de som betaler mest skatt.

Det er NHO-sjefen Ole Erik Almlid som bidrar mest til statskassa. Nesten 2 millioner kroner av hans inntekt gikk tilbake til fellesskapet. LO-lederens skatt var på 750 000 kroner.

Hessen Følsvik har til gjengjeld større formue. Hennes formue er på rundt 4 millioner kroner. Almlid har ingen skattbar formue.

