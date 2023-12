Reduserer kuttet i CO2-kompensasjon: – Vil trygge norske arbeidsplasser

– Vi reagerte kraftig på regjeringens kuttforslag i CO₂-kompensasjonsordningen. Vi mobiliserte umiddelbart og det har nå gitt oss tellende resultater som vil bidra til å trygge norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Frode Alfheim, i en pressemelding.

Sammen med Norsk Industri har LO-forbundet utarbeidet et forslag som handlet om å redusere kuttet med en klimakobling til midlene som ble foreslått kuttet.

– Dette betyr at industriselskapene nå kan få ut ekstra midler ved å gjennomføre klimatiltak. Det skapte en vinn-vinn-situasjon som nå har blitt lyttet til, sier han.

Full storm

Det blåste opp til full storm da regjeringen tidligere i høst la fram et forslag til statsbudsjett som ville kutte stort i CO₂-kompensasjonsordningen. Dette skjedde for andre året på rad og har ført til at industriselskapene frykter for at rammevilkårene i Norge ikke lengre er stabile.

Nylig gikk Fremskrittspartiet ut og varslet at de ville fjerne kuttet i sitt alternative budsjett.

Saken har vakt et enormt engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte, som har jobbet utrettelig for å få regjeringen til å snu. Dette arbeidet fører nå til et betydelig gjennomslag i det endelige statsbudsjettet som regjeringen har fremforhandlet med SV:

* Regjeringen forplikter seg til å legge tilbake en halv milliard kroner i CO₂-kompensasjonsordningen gjennom revidert statsbudsjett til våren.

* Regjeringen forplikter seg til at innen det reviderte statsbudsjettet vedtas, skal det fremforhandles en enighet med industrien om en langsiktig og stabil ordning. Industri Energi vil være sentrale i dette arbeidet og skal jobbe hardt for å få et best mulig resultat.

– En halv milliard er veldig mye penger å få flyttet gjennom slike budsjettforhandlinger. Vi er på ingen måte i mål, men vi anerkjenner at regjeringen har lyttet til bekymringene og innspillene våre, sier Frode Alfheim

