– Vi gjorde en avgjørende feilvurdering. Derfor har vi tatt beslutning om at vi ikke kommer til å republisere serien, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

I en pressebriefing onsdag forteller hun at NRK utelot relevante opplysninger i saken, og at dette er noe de ikke burde gjort.

– For meg har det vært viktig å bruke tid på denne prosessen for å sikre at vi gjorde grundige vurderinger. Folk skal ha tillit til NRK og vår journalistikk, det er veldig viktig for oss, sier hun.

Hun legger til at NRK skal fortsette å lage saker om de svakeste i samfunnet og å drive systemkritikk. Hun understreker videre at NRK skal rydde opp etter seg når de ikke lever opp til en høy etisk standard.

– Jeg er veldig glad for at vi har en velfungerende offentlighet, der kritiske røster kommer til orde, sier hun.

Lang vei å falle

– Flere spørsmål reises nå. Man stiller spørsmål ved ledelsen i NRK, sier omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn til Dagsavisen.

Hun er professor emerita ved Handelshøyskolen BIs Institutt for kommunikasjon og kultur. Hun forklarer videre at tillitskrise er det vanligste omdømmeproblem, når det kommer til beslutningsprosesser.

– Den mest «populære» krisen i organisasjoner er beslutninger tatt av ledelsen. Det som skjer er at du har organisasjoner som aktivt skader omdømmet deres, gjort av folk i ledelsen og ikke utefra.

Disse tillitskrisene er ifølge Simcic Brønn de vanskeligste å komme tilbake fra, og spesielt dette omtaler hun som et stort svikt.

– Hadde det vært en tabloid, forventer du kanskje at de gjør ting for sensasjon. NRK er over det, det er en institusjon finansiert av staten. Men de kjemper i samme miljø, kjemper for seere og oppmerksomhet. De må virkelig motstå å komme inn på det nivået av mediedekning.

– NRK har lengre vei å falle. Når du har en lang vei å falle, er det lang vei å komme tilbake, sier hun.

Mister troverdighet

Simcic Brønn forteller for det første at det å gjenreise tillit typisk krever et skift i ledelsen. For det andre mener hun at NRK trenger hjelp fra en tredje person med mye troverdighet for å oppnå troverdighet på ny.

– I situasjoner som dette mister man troverdigheten. De har mange flinke journalister der inne, så hvem i NRK er troverdig nok til at folk vil si: «Ok, dette er sant, dette er noen vi kan stole på»?

I tillegg sier hun at alt nå avhenger av hva annet som kommer ut.

– Hvis alt er ute nå og de takler det, kan de kanskje gjenvinne tillit. Hadde det vært svindel, har du et annet slags offer. Svindel er ille, ofre lider økonomisk, men i dette tilfellet er den følelsesmessige lidelsen stor.

Ifølge kringkastingssjefen må NRK nå gå grundig gjennom sine prosedyrer og rutiner for at en situasjon som denne ikke skal gjenta seg.

Ga uforbeholden unnskyldning

Kringkastingssjefen gir en uforbeholden unnskyldning til Bamsegutt og familien, og til de fornærmede i saken fra 1991.

– Kritikken vi har fått tar vi dypeste alvor. Feilene vi har gjort må vi sørge for at vi ikke gjør igjen, sier Fürst Haugen til NTB, og legger til at NRK nå skal gå gjennom sine prosedyrer og rutiner for å finne ut av hvordan man unngår at noe tilsvarende skjer igjen.

Hun legger til at folk skal kunne ha tillit til NRK.

Det er mange vurderinger som ligger til grunn for at serien ikke vil publiseres på nytt, forteller Haugen. Hun sier at NRK har vurdert å redigere den eksisterende serien.

– Det har vi ikke funnet en løsning på, konstaterer hun.

Programskaper Tore Strømøy er fremdeles tilknyttet NRK.

