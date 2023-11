Fra produksjon av «Sinnasnekker`n» til stasjonsboller – på sporet av suksess

Med ansvaret for 238 stasjonsbygg på jernbanen er Bane NOR åpen for ny bruk av gamle knutepunkter.

– Mange av stasjonsbyggene er over hundre år gamle og er fredet eller vernet. 25 stasjoner er vernet eller verneverdige Vi erfarer at bruk av byggene er den beste måte å ta vare på dem, sier Magnus Line i Bane NOR.

For Kaja Eckmann Espenes kjent fra «Sinnasnekker`n» var et tomt stasjonsbygg det hun trengte for å realisere drømmen. Nå har hun solgt 25.000 stasjonsboller.

Det er hektisk aktivitet i den nyåpnede stasjonskafeen i Spydeberg. Åpningshelgen ble en suksess. Kundene strømmer til. Innehaver Kaja Espenes veksler mellom espressomaskinen, kjøkkenet, kafébordene og disken.

– Cappuccino eller vanlig kaffe, sandwich eller stasjonsbolle? Kaja smiler til togpendleren.

Ikke overraskende svarer han:

– Jeg tar to stasjonsboller.

Kaja Espenes gliser henvendt til Dagsavisens journalist.

– At jeg skulle bli mest kjent for stasjonsbollen, hadde jeg aldri trodd.

Realiserte drømmen

Hun er helt tydelig på sporet av suksess med rykende ferske boller, kaffe og sandwicher noen meter fra skinnegangene ved Kråkstad og Spydeberg stasjoner. Så langt har Kaja solgt 25.000 boller over disk i stasjonskafeen på Kråkstad – de første dagene med åpne dører i Spydeberg, 500 boller.

– Jeg vet jo at det blir en livsstil. Helt ærlig husker jeg pappa nesten bare fra sommerferiene, ikke i hverdagen, minnes Kaja Eckmann Espenes om barndommen og en engasjert far i serveringsbransjen. Nå driver hun to stasjonskafeer. (Tomm Pentz Pedersen)

Vi skrur tiden noen år tilbake. Kaja har en hatt et innholdsrikt og spennende yrkesliv. Først ti år i platebransjen – med blant annet BMG og PolyGram som arbeidsplasser.

Deretter tjue år som produsent, prosjektleder og produksjonsleder av reklamefilmer, musikkvideoer og reality-programmer. Hos produksjonsselskapet Strix blant annet med TV-seriene «Skogheim-flytter-inn», Sigurd Solliens «norgesmester» og oppussingsprogrammet «Sinnasnekker’n».

Stasjonene skal fremstå som positive innslag i lokalmiljøet og naturlige samlingssteder for folk. — Magnus Line, Bane Nor

Kreative arbeidsplasser. I møte med mange mennesker. Umiddelbart kan man tenke at det var koronapandemien som førte Kaja bak disken på egen kafé. Det stemmer ikke. Siden 2014 hadde hun hatt et gjennomarbeidet dokument i skuffen.

– Ja. En forretningsplan for etablering av et spisested. Jeg så etter egnede lokaler i Kråkstad. Det var kun ett: Stasjonsbygget. Jeg kontaktet Bane NOR Eiendom, fikk nøkkel til godshuset på stasjonen og begynte å kjøpe inn utstyr på Finn. Etter et samlivsbrudd ble planene lagt på is. Men etter hvert begynte barna mine å mase på meg igjen. Kan du ikke starte opp? forteller Kaja og fortsetter:

– Det skjøt vel egentlig fart etter at jeg traff min forlovede Jan Nicolai Aamot. Som takstmann med gode praktiske evner og kunnskap om eiendom og kontraktsinngåelser, våget jeg å satse. Sommeren 2020 begynte vi å pusse opp stasjonsbygningen på Kråkstad.

Kråkstad og Spydeberg

19. mars 2021 kunne Kaja Espenes åpne den gamle billettluka på Kråkstad jernbanestasjon. Siden har utallige sandwicher, hjemmebakst, stasjonsboller og glass med blant annet egenprodusert pesto og remulade blitt servert over disk.

Suksess avler suksess. Kaja og forloveden Jan Nicolai løftet blikket – mot Spydeberg i Indre Østfold.

Kaja Espenes og forloveden Jan Nicolai Aamot har lagt ned utallige timer med oppussing i Spydebergs gamle stasjonsbygning. (Privat)

Gamle stasjonsbygninger fra 1881 er mildt sagt ikke tilrettelagt for annet enn venterom og plass til billettmaskinen på innsiden av luka. I februar startet de oppussingsarbeidet, ni måneder senere sto kafeen klar til å ta imot gjester.

– En omfattende jobb. Vi startet med to brekkjern og stort pågangsmot for å fjerne avrettingsmasse og hønsenetting som forsterket det gamle stasjonsgulvet, sier Kaja og smiler:

– Både Jan Nicolai og jeg er glad i å pusse opp. Men dette ble ganske heftig.

Venterom blir kafé

Med nymalte tømmervegger og tidsriktig miljø for en gammel stasjonsbygning på Østre linje kan kaféeier Kaja Kristine Eckmann Espenes tilby rundt 15 sitteplasser. Enn så lenge. Utvidelse er på gang.

– Snart slår vi ned veggen, det vil bety minst 30 sitteplasser totalt. Deler av det gamle venterommet blir også kafé. Med et stort langbord, forteller oppussingsentusiasten Kaja, viser vei og peker på stukkaturene i den gamle himlingen.

– Langbordet har jeg virkelig tro på kommer til å fungere. Terskelen for å sitte sammen med ukjente er lav her på bygda. Pensjonister, familier, syklister, pendlere, venninner, turgåere og kontoransatte i nærområdet har omfavnet tilbudet vårt.

Deler av det gamle venterommet på Spydeberg stasjon skal også bli en del av Stasjonskafeen. (Tomm Pentz Pedersen)

Inn med morsmelka

Inntreden med egen virksomhet i serveringsbransjen er ikke en tilfeldighet for Kaja Eckmann Espenes. Morfaren, Karl Eckmann, drev Soria Moria på Torshov. Hun født og oppvokst i bransjen. Pappa Gunnar Espenes startet Kjelsås catering da Kaja var liten, drev Centrum mathus i Storgata og åpnet Norges første greske restaurant, Akropolis i Grefsenveien på Sandaker.

Kaja ler:

– Jeg husker godt turene i pappas gamle blå folkevogn. Utkjøring av brett med snitter. Det gikk ikke lang tid før vi barna også måtte bidra i produksjonen. Ti øre per smurte snitte var lønna. Etter hvert jobb i oppvasken, serveringen og bartender, som voksen.

– Et latent service-gen, med andre ord. Men det betyr også at du tidlig fikk erfare at dette ikke er en «ni til fire jobb»?

– Jeg vet jo at det blir en livsstil. Helt ærlig husker jeg pappa nesten bare fra sommerferiene, ikke i hverdagen. Ellers i året jobbet han alle dager. Høytidsdager og 17. mai. Skulle vi se ham måtte vi dra på restauranten og spise der, på personalbordet. Nå er mine barn store, ergo kan jeg vie arbeidslivet hundre prosent til Stasjonskafeene.

[ Indre Østfold: – Jeg kommer til å kjempe for datteren min til siste time ]

BANE NOR OM STASJONSBYGNINGER

Spydeberg stasjon. (Tomm Pentz Pedersen)

Bane NOR har ansvaret for 238 stasjonsbygg og 336 stoppesteder (stasjoner og holdeplasser) på jernbanen.

– Der det er nok kunder, leier vi ut lokaler på stasjonene til kiosker, kafeer, lokale butikker eller kulturelle møteplasser. Andre steder leier vi ut kontorer eller boliger på stasjonene, forteller Magnus Line, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR.

– Mange stasjoner har leieforhold med Narvesen eller andre større kjeder. På mindre steder ser vi gjerne etter lokale krefter som kan starte virksomhet på stasjonene til glede for de reisende. Det kan være både kafeer, butikker eller kulturelle møteplasser. Vi ønsker i størst mulig grad at stasjonene skal fremstå som positive innslag i lokalmiljøet og naturlige samlingssteder for folk, sier Magnus Line til Dagsavisen og avslutter:

– Mange av stasjonsbyggene er over hundre år gamle og er fredet eller vernet. 25 stasjoner er fredet. 112 stasjoner er vernet eller verneverdige. Vi erfarer at bruk av byggene er den beste måte å ta vare på dem.

Retter med signatur

«Kaja, er det disse koppene vi bruker til å servere te?» Tone Selvig stikker hodet inn på kjøkkenet for å få verifisert valget av porselenskopp. Skape arbeidsplasser er også en av Kajas drivkrefter. De fleste jobber deltid på Stasjonskafeene. Nå er det åtte ansatte, som etter planen snart blir ti. En av dem forhåpentligvis en kokk.

– Jeg rekker ikke alt selv. Håpet er at kjøkkenet snart overtas av en kokk som kan fylle opp skuffene, ta ansvar for innkjøp, planlegge og lage en ukentlig sesongbasert lunsjrett, smiler Kaja Espenes og blunker:

– Men rettene skal være med min signatur.

– Et godt førsteinntrykk er kjempeviktig. Fra du kommer til disken og deretter tar den første biten av matretten, mener Kaja Espenes som nå driver stasjonskafeer i Nordre Follo og Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Det fornemmes en eim av «Eyvind Hellstrøm» over Kaja Espenes når hun breier ut om antallet retter og kvalitet på råvarer.

– Kvalitet og pinlig nøyaktighet er viktig i serveringsbransjen?

Kaja smiler og trekker litt på svaret:

– Tja. Jeg vet i alle fall hvordan jeg vil ha det. Vi satser på en litt mindre meny, men med kvalitet. Det andre tenker på som små detaljer er viktig for kundeopplevelsen. Førsteinntrykket. Fra møte med oss ved disken til opplevelsen av den første biten i måltidet.

– Forresten. Vet du hva som irriterer meg når jeg spiser ute på enkelte lunsjsteder?

– Nei.

– Når vi som kunder må ommøblere smørbrødet. Hos oss er noe av «grunnutdanningen» i Stasjonskafeene å smøre aiolien helt ut på kantene, bruke klype til å legge løkringer på hele sandwichen – og spre sylteagurkene.

Innovativ kaféeier

Foreløpig har Kaja Kristine Eckmann Espenes kun tatt ut en symbolsk lønn fra egen virksomhet. Etter å ha sagt opp den best betalte jobben hun har hatt for å satse på stasjonskafeer, er prioriteringene beinharde. Noe samboerparets nybygde hytte på Brønnøya i Oslofjorden bærer preg av.

– Hytta er ferdig bygget, overflatene inne klare. Men vi har ikke hatt tid til å sette inn verken kjøkken eller bad. Ferdigstillelse av feriested får bli neste år.

– Det er en tid for alt, smiler hun.

– Nå stasjonskafeer på Kråkstad og i Spydeberg. Når inntar du perrongene i Askim, Tomter, Rakkestad og Vestby?

Kaja ler rått:

– Hehe, det holder lenge med to stasjonskafeer. For å drifte dette konseptet må man være til stede. Hele tiden, avslutter kafédriver Kaja Espenes – som selvfølgelig har en innovativ idé hun snart håper å få på skinner:

– Når morgenpendlerne får fem minutters ventetid på innsatstoget på Kråkstad stasjon, er planen at de kvelden før kan forhåndsbestille frokost og kaffe. Betale med Vipps, få kaffe og en rykende fersk stasjonsbolle eller sandwich levert i togdøren. Det er vel en god idé?

