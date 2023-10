Støre om byttene i regjeringen

Saken oppdateres

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom mandag ut på Slottsplassen med nytt mannskap. For første gang siden han tok over som statsminister i 2021, har Støre gjort egne rokeringer i regjeringen. Fra før var det ventet at flere statsråder ville bli byttet ut.

Den kanskje mest oppsiktsvekkende endringen er at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) blir erstattet av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Barth Eide har tidligere erfaring både som utenriksminister og forsvarsminister.

---

Fakta om Støres nye regjering

Arbeiderpartiet:

* Statsminister Jonas Gahr Støre

* Utenriksminister Espen Barth Eide

* Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

* Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

* Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

* Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung

* Fiskeri- og havminister Cecilie Terese Myrseth

* Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

* Næringsminister Jan Christian Vestre

* Olje- og energiminister Terje Aasland

* Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

* Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Senterpartiet:

* Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

* Kommunal- og distriktsminister Erling Sande

* Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

* Barne- og familieminister Kjersti Toppe

* Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

* Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

* Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

* Landbruks- og matminister Geir Pollestad

---