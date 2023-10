Kevin McCarthy ble historisk da han ble avsatt som speaker i USAs Representantenes hus tirsdag, med 216 mot 210 stemmer, skriver NTB. Speaker er den som leder Huset, som det kalles.

Hvem som skal etterfølge ham, er høyst uklart. McCarthy kunne i teorien søke om å bli valgt på nytt igjen, men har nå kunngjort overfor sine republikanske kolleger i Kongressen at dette ikke vil skje. Dette melder også AP og Politico.

Republikanske politikere bekrefter til Reuters at de skal møtes i et lukket møte førstkommende tirsdag for å diskutere kandidater. Partiets representanter i Kongressen skal deretter stemme om en kandidat onsdag 11. oktober, ifølge representanten Jim Jordan.

Men hvem kan så det bli, mon tro? Nå lanseres Donald Trump som McCarthys etterfølger. Det er nemlig slik at en speaker ikke trenger å være valgt inn i Representantenes hus for å lede det. Dermed seiler Donald Trump opp som en av kandidatene. Riktignok har det aldri tidligere skjedd at noen som ikke er valgt inn til Huset, får lede det.

Matt Gaetz, republikaner fra Florida har selv foreslått nettopp Trump, ifølge Fox News. Dette gjorde han for øvrig også i januar.

Også Texas-representanten Troy Nehls mener Trump er rett mann til jobben, og sier i en uttalelse at det første han skal gjøre når Huset samles igjen er å «nominere Donald J. Trump til Speaker for Representantenes hus».

«President Trump, den største presidenten i min tid, har bevist at han setter Amerika først og vil gjøre Huset «great again», sa han videre.

Historisk avstemning

Det var Matt Gaetz som reiste mistillitsforslaget mot McCarthy. Trump-allierte Gaetz har vært i klinsj med McCarthy i lang tid, noe som toppet seg da speakeren gikk til demokratene for å få et midlertidig budsjett på plass, melder NTB.

Et mistillitsforslag er kun blitt brukt to ganger tidligere det siste århundret mot republikanske speakere – og har ikke lyktes før.

I forkant av avstemningen var det klart at McCarthy hadde lite å gå på, ettersom republikanerne har et svært tynt flertall i Representantens hus. Speakeren kunne ikke miste mer enn fem stemmer fra sine egne partifeller.

Det er foreløpig ingen åpenbar etterfølger til å ta over lederrollen i Representantenes hus. Lederen for kammeret er rangert som USAs tredje mektigste folkevalgte etter presidenten og visepresidenten.

De siste to speakerne for partiet, Paul Ryan og John Boehner, har tidligere trukket seg fra Kongressen etter å ha havnet i klinsj med partiets ytre høyreside.

---

Disse republikanerne stemte for å kaste Kevin McCarthy

Speaker Kevin McCarthy kunne bare miste fem stemmer fra Republikanerne hvis han skulle beholde makta, men til slutt vendte åtte partifeller ham ryggen.

Matt Gaetz (Florida)

Andy Biggs (Arizona)

Ken Buck (Colorado)

Tim Burchett (Tennessee)

Eli Crane (Arizona)

Bob Good (Virginia)

Nancy Mace (South Carolina)

Matt Rosendale (Montana)

Kilde: CNN

---

