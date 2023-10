Advarer mot isbading etter dødsfall

Et rettslig likskue har slått fast at 39 år gamle Kellie Poole døde som følge av et isbad som utløste en ukjent hjertefeil, skriver The Guardian. Det britiske rettssystemet bruker slike rettslige likskuer for å offisielt slå fast dødsårsak, og eventuell skyld.

Dødsfallet skjedde i april 2022, men det er først nå dødsårsaken er slått fast. Poole badet i en elv som holdt 10,7 grader, som del av en terapitime. Hun klaget først på hodepine, så falt hun forover og døde.

Nå tar både moren til Poole og rettsmedisineren som slo fast dødsårsaken, til orde for at helsetrenden med isbading må reguleres. Det rettslige likskuet slo likevel fast at selskapet som sto for terapibadet, ikke kunne lastes for dødsfallet.

De siste årene har trenden med isbading tatt av, både med utfordringer forbundet med innsamlingsaksjoner på sosiale medier og som et helsegrep. Mange sverger til at de blir mindre syke og får mer overskudd av å isbade gjennom vinteren.

Men det er lite forskning som underbygger helseeffekten, sier professor Mike Tipton til The Guardian. Kuldesjokket trigger stresshormoner som gjør at man kan føle seg ekstra våken, forklarer han.

Tipton har forsket på isbading i flere tiår, og forteller at seksti prosent av dødsfall som følge av isbading, skjer i løpet av det første minuttet.

– Du tar et tropisk dyr og kaster det uti 12 graders vann – det er ingen risikofri aktivitet, sier han til The Guardian.

The Guardian har også snakket med Kate Rew, grunnleggeren av en forening for utendørssvømming.

– Noen mennesker føler seg høy når de kommer i kaldt vann, sier hun til avisa. Hun fortsetter:

– Jeg har hørt folk beskrive det som den naturlige rusen de kjenner når de er ute på nattklubb eller to timer inn i et maraton.

