Linda isbader to dager i uka. Her er hennes beste tips

Triatlet Linda Helgerud har ingen problemer med å kaste seg uti Drammenselva i februar. Hun er nemlig aktiv vinterbader, som isbader rundt to ganger i uka. For henne er det både kos og god restitusjon for kroppen etter trening.

– Det er jo kaldt. Men man lærer seg til å puste med magen. Du finner noen teknikker som gjør at det går greit. Da Ælvebadstua åpna ble det mye enklere, for da har du badstu som du kan gå rett opp i etter bading.

Hun kan bli i vannet i opptil et minutt av gangen. (Privat)

Dette bildet ble tatt i januar i år. Foto: Privat

– Men du isbadet før de kom også?

– Jada. Det gjorde vi. Det var kaldt, men veldig forfriskende. Og det er litt enklere om du har på deg ullsokker, for eksempel. Og har du en varm bil å søke tilflukt i eller varme klær å skifte til rett etter bading, blir det også enklere.

Linda Helgerud og mannen hennes er langt fra de eneste som isbader - det har blitt en trend. Det er for eksempel et helt miljø av personer i tilknytning til badstua som bader. Det er blitt et vanlig syn å se folk kaste seg uti både her og der.

Sunt for kropp og sjel

Og det kan trolig være bra for deg: En finsk studie publisert i International Journal of Circumpolar Health, indikerer at isbading kan redusere stress og hjelpe på utmattelse og tretthet. Den generelle trivselsfølelsen øker, er en av konklusjonene. Det er også forskning som peker på at du kan minske sjansen for forkjølelse og luftveisproblemer. Alt på 1800-tallet var det enkelte i medisinske miljløer som mente isbading kunne hindre sykdom. Finnene har alltid drevet med isbading. Og nå er det stadig flere her til lands også som kaster seg på.

Men hvorfor?

– Du gir kroppen en utfordring, og så føler vi at det er god restitusjon. Så vi gjør det gjerne etter at vi har trent. Da føler man seg friskere og raskere. Det føles rett og slett godt, mener Helgerud.

Isbading er likevel ikke bra for alle: har du en alvorlig hjernesykdom, eplilepsi, en historikk med hjerteproblemer eller trange blodårer rundt hjertet bør du holde deg på land.

Linda er sprek og driver med triatlon. Men du trenger ikke være i god fysisk form for å begynne med isbading, det er for alle, mener Linda Helgerud. (Privat)

Linda er sprek og driver med triatlon. Men du trenger ikke være i god fysisk form for å begynne med isbading, mener Linda Helgerud. Foto: Privat

Selv sporer hun isbadeinteressen tilbake til da hun deltok i en konkurranse på Sognsvann i Oslo, som innebar at de måtte løpe i vannkanten. I tillegg har hun vært aktiv bruker av kaldkulper på Drammensbadet og på spa.

– Jeg har hørt om diverse idrettsmennesker som driver med det, og i Oslo har de en ismaskin du kan stå i, for å kjøle deg ned noe voldsomt. Man ser gjerne på Insta og andre sosiale medier at mange bruker kulda som restitusjon, sier Helgerud.

Mange følger Linda på Instagram og får med seg badeeskapadene hennes. Nå er det stadig flere som ønsker å isbade selv. Dette bildet ble lagt ut 15. februar. Foto: Skjermdump

Ikke bad alene

Du trenger likevel ikke være toppidrettsutøver for å isbade. Helgerud tror det er noen ting som er spesielt viktig å huske på for nybegynnere:

– I utgangspunktet er tipset å begynne med kaldkulp i forskjellige spa. For eksempel på Drammensbadet. Det er enkelt. Ute er det beste er kanskje å starte i forbindelse med badstu, så du kan gå rett inn i badstua. Så er ullsokker og votter også et godt tips. Så man ikke blir for kald. Og det er veldig viktig å ikke bade alene, siden kroppen får sjokk, sier Helgerud.

Hun anbefaler også å senke seg sakte ned i vannet i stedet for å stupe uti - i det minste om du ikke er vant til isbading. Start gradvis, er rådet. Og venn til deg det over tid.

– Et tips er å begynne på høsten og holde det gående hele vinteren. Da venner kroppen seg til det.

Skal man isbade hender det man må ta hakka fatt selv, slik herr Helgerud gjør her. (Privat)

Det hender man må ta øksa fatt før man får tatt seg et bad. Her er herr Helgerud i full sving. Foto: Privat

Kan være uti ett minutt

Selv om Linda isbader to ganger i uka på vinteren, betyr ikke det at hun er blant dem som vil starte dagen med et iskaldt bad.

– Jeg er ingen morgenfugl. Jeg har prøvd det også, det gikk bra. Jeg trodde jeg skulle bli trøtt, det skjedde ikke. Men vi pleier å bade på kvelden.

Og hun kvier seg ikke for å både være lenge uti - eller ta seg en spasertur på isen når hun først er i gang.

– Jeg kan være i vannet i ca. ett minutt. Det er ikke noe problem. Spesielt på de kaldeste dagene, for da er det varmere i vannet enn i lufta, så da kan det være fint. Og man står gjerne ute i kulda litt også.

Linda Helgerud. (Privat)

Helgerud har ingen problemer med å ta seg en trasketur på isen. Dette bildet er tatt tidligere i vinter. Foto: Privat