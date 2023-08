Regjeringen tar grep fra 1. august for å avlaste de som har det ekstra tungt i dyrtida. Særlig matvarene har blitt merkbart dyrere. På ett år har de økt med over 13 prosent.

Dessuten er det varslet en ytterligere renteheving i august, ifølge Norges Bank.

Dette svir mer i lommeboka for enkelte. Småbarnsforeldre, enslige forsørgere og aleneboende er blant de gruppene som har høyest gjeld sammenlignet med hvor mye de tjener.

Barnehage og SFO

Nå blir i hvert fall to velferdsgoder billigere og gratis fra 1. august:

• Barnehagen blir gratis fra tredje barn for familier med flere barn i barnehagen samtidig. Dette grepet omfatter rundt 3.000 barn.

• Barnehagen blir gratis for alle barn i Finnmark og Nord-Troms. Dette gjelder for rundt 4.000 barn.

• Ordningen med gratis SFO i 12 timer utvides til å gjelde for rundt 60.000 andreklassinger.

• Studiestøtten øker med 5.400 kroner for skoleåret 2023/24. Støtten fordeles på lån og stipend.

Den utvidede SFO-ordningen var en stor seier for SV i årets statsbudsjett. Tidligere har SV oppnådd det samme for førsteklassingene.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) betegner endringene i barnehagen og SFO som en historisk utvidelse av fellesskolen.

– For ett år siden ga vi alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i skolefritidsordningen. Nå er det andreklassingenes tur til å delta uavhengig av foreldrenes lommebok. Vi gjør det også billigere for tusener av familier å sende barna i barnehage, sier hun.

Sparer tusenvis av kroner

12 timer gratis SFO tilsvarer en deltidsplass. I dag koster en slik plass i snitt 1.924 kroner per måned. Dermed vil familiene kunne spare rundt 20.000 kroner i året per elev.

Gratis barnehage fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig, innebærer en innsparing på rundt 24.000 kroner inkludert lavere makspris.

Gratis barnehage for alle barn i Finnmark og Nord-Troms betyr at en familie med to barn i barnehagen kan spare nær 60.000 kroner i året, ifølge regjeringen.

– Barnehage er viktig for ungenes lek, utvikling og vennskap. Barnehage er også viktig for familiene, og for å få flere til å bo og arbeide i de nordligste områdene i Norge, sier Brenna.

Barnetrygd og sosialhjelp

Regjeringen og budsjettpartner SV sørget også for at mange fikk mer penger fra 1. juli.

Den største økningen i omfordeling gikk til å jekke opp barnetrygden fra 1.082 kroner til 1.310 kroner i måneden. Dette er en varig økning av barnetrygden for barn mellom 6 og 18 år.

Økningen i barnetrygden kommer på toppen av SVs gjennomslag fra statsbudsjettet i fjor høst med prisjustering og økning i barnetrygd for enslige forsørgere.

Alle satsene for sosialhjelp økte med 10 prosent fra 1. juli etter press fra SV. Det betyr at alle mottakerne får mer å rutte med hver måned.

For blant andre enslige betyr dette en økning på 700 kroner i måneden – fra 6.850 kroner til 7.550 kroner. SVS Freddy André Øvstegård kalte grepet for et målretta løft mot fattigdom.

– Vi møter en krisetid med spleiselag og fellesskap, sa han om partiets betydelige gjennomslag.

