Varmt vær og sol er ettertrakta av vinterbleke nordmenn. Men hetebølger er ikke en gladnyhet for arbeidere og fattige i India.

Varmerekord. Varmerekord. Varmerekord. Varmerekord.

Slik starter juli. Fire dager på rad med rekordvarme ga verden den varmeste uka som noen gang er registrert.

Eldre advares mot heteslag og soltørste nordmenn bes ta det rolig på charterferie i Sør-Europa.

Men hvordan er det å være på jobb når gradestokken viser mellom 40–45 grader?

Nødssituasjon

For ambulansearbeiderne Jitendra Kumar og Sunil Kumar Naik betyr hetebølgen som herjet de nordøstlige delene av India denne forsommeren hektiske 12 timers arbeidsdager.

I løpet av en arbeidsdag i midten av juni behandlet de blant annet en 30 år gammel mann som trolig hadde heteslag, før de hastet videre for å hjelpe til med en fødsel.

Alt i en temperatur på 43 grader.

– Jeg betrakter hver pasient som et familiemedlem. Jeg bryr meg ikke om det er varmt eller om jeg er sulten, jeg drar på et oppdrag for å få pasienten ut og frakte dem til sykehuset, forteller Naik til nyhetsbyrået AP.

Han er sjåføren av de to, og erkjenner at den ekstreme varmen gjør det vanskelig å kjøre.

– Men det er ingenting sammenlignet med vanskelighetene til en pasient i en medisinsk nødssituasjon, legger han til.

Selv har han kun et hvitt håndkle av bomull surret rundt hodet som beskyttelse mot varmen.

Hetebølge I ferd med å bli en folkehelsekrise i India. (Rajesh Kumar Singh/AP)

Dødelige konsekvenser

De to ambulansearbeiderne befinner seg i regionen Uttar Pradesh, øst for Indias hovedstad New Delhi. Her døde nesten 170 personer på grunn av heten i løpet av en uke i juni, ifølge NTB.

Hetebølger er ikke uvanlig for inderne, men de siste årene har de kommet tidligere og vart lenger. Det skaper store problemer og legger press på blant annet sykehus og andre helsetilbud i landet.

Og eksperter mener klimakrisen vil gjøre at bølgene blir hyppigere og lengre i framtida.

Den ekstreme varmen er i ferd med å bli en folkehelsekrise i India. Det er en av de dødeligste konsekvensene av global oppvarming landet står overfor.

Landets regjering har anslått at nesten 11 000 mennesker har dødd under hetebølger dette århundret, men eksperter mener det sannsynligvis er store mørketall.

Hetebølge En gutt kjøler seg ned i varmen. (Rajesh Kumar Singh/AP)

Vil påvirke livskvaliteten til millioner

Den ekstreme varmen kommer til å påvirke økonomien og livskvaliteten til rundt 310–480 millioner mennesker i landet, viser en studie fra universitetet i Cambridge.

Ifølge studien vil det være 15 prosent reduksjon i utendørs arbeidskapasitet i dagslys på grunn av ekstrem varme innen 2050.

Anjal Prakash, som har vært med å skrive indiske myndigheters handlingsplan for håndtering av ekstrem varme, mener er det mulig å legge begrensninger i arbeidstiden for de som har arbeid som er mer utsatt for varme.

– Byggefirmaer kan bli henvist til å tillate arbeidere å jobbe bare i de tidlige morgentimene og deretter gjenoppta om kvelden, sa han til Times of India.

Den norske arbeidsmiljøloven

Hvis man ser hjemover og til norsk arbeidsliv, gir ikke arbeidsmiljøloven noen konkrete og faste temperaturgrenser for om man kan jobbe eller ikke.

Men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen ikke er under 19 eller over 26 grader.

Det ville vært vanskelig å følge hvis gradestokken hver sommer bikka over 40 grader og jobben din var utendørs.

