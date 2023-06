Har jeg krav på betalt pause? Dette bør du vite om spisepausen

1. Hvor lang spisepause har jeg krav på?

Arbeidsmiljøloven § 10–9 slår fast at du skal ha minst én pause dersom arbeidsdagen varer mer enn fem og en halv time.

Dersom arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausene til sammen være minst en halv time. Arbeidsgiver kan med andre ord dele opp pausetiden.

Hvor lang selve spisepausen skal være, sier lovteksten ingenting om. Men ifølge LO har departementet uttalt at hovedpausen som brukes til spising, fortrinnsvis skal avvikles omtrent midt på dagen og være på minst 20 minutter.

Merk at arbeidsmiljøet alltid skal være fullt forsvarlig. «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn», heter det i loven.

Det betyr at arbeidsgiver må sørge for at lengden på og plasseringen av pausene, er tilpasset typen arbeid, slik at pausen fungerer etter hensikten og ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø.

Husk også at reglene om pauser i arbeidsmiljølovens § 10–9 er minimumsrettigheter.

Det er fullt mulig å avtale bedre ordninger enn det som står i loven. Tariffavtalen din kan ha egne regler om pause.

2. Har jeg krav på betalt pause?

Det kommer an på. Dersom det er forventet at du er tilgjengelig for å utføre oppgaver i pausen, og du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Da skal du ha betalt.

Det samme gjelder dersom det ikke finnes tilfredsstillende pauserom. Da har du også krav på betalt lunsj.

Dersom du ikke kan forlate arbeidsplassen i pausen, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Da skal du ha betalt. (Sissel M. Rasmussen /FriFagbevegelse)

3. Hvilke krav kan jeg stille til spiserommet?

Ifølge arbeidsplassforskriften § 3–5 er hovedregelen at alle arbeidstakere skal ha tilgang til spiserom enten på arbeidsplassen eller utenfor virksomhetens egne lokaler. Spiserommet skal være så stort at det gir tilfredsstillende plass til alle som skal spise der samtidig. Ifølge Arbeidstilsynet bør rommet ikke være mindre enn 6 m².

Spiserommet skal gi mulighet for pause og avkobling. Rommet bør derfor være skjermet fra kunder, elever, pasienter og lignende.

I arbeidsplassforskriften står det også at spiserommet om mulig bør ha dagslys og utsyn.

4. Har jeg krav på å ta spisepause sammen med kollegaene mine?

Nei. Selv om det er hyggelig å ha pauser sammen, kan arbeidsgiver bestemme at dere må ta pause etter tur.

5. Kan jeg droppe pausen og i stedet gå hjem en halvtime tidligere?

Nei, dette er i strid med arbeidsmiljøloven. Du kan ikke velge bort pausen i bytte mot tidligere fri.