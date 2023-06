Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha sprengt Kakhovka-demningen i den russiskokkuperte delen av Øst-Ukraina. Uverifiserte bilder i sosiale medier synes å vise en rekke eksplosjoner ved den 30 meter høye og over 3 kilometer lange demningen, mens andre viser store vannmasser som fosser ut.

– Jeg tenker at det er russerne som har hatt blikk på demningen siden i høst, og derfor er det sannsynlig at det også er russerne som har valgt å sprenge den av militære formål. Men vi kan selvfølgelig heller ikke utelukke at det kan ha vært andre hendelser. Men russerne er flinke til å skape tvil og de som har mest negative konsekvenser av denne demnings-sprengingen er ukrainerne, sier forsker og ekspert innen etterretning, Tom Røseth.

Tom Røseth fryktet at en sprenging kunne skje allerede i fjor. (Forsvaret)

Kakhovka-dammen forsyner den russiskokkuperte Krim-halvøya med drikkevann og det russiskokkuperte Zaporizjzja-atomkraftverket med kjølevann. Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, fryktet alt i fjor at en sprenging kunne skje, og omtalte det den gang som en historisk katastrofe da rapportene om sprengladningene først kom. Han sier det mest sannsynlig vil få store konsekvenser for jordbruk i området i lange tider.

– Dette er jo katastrofalt økologisk, og sannsynligvis vil det også føre til store tap av menneskeliv om ikke man klarer å evakuere raskt nok. Og så er det risikoen ved kjernekraftverket Zaporozjzjya som også er bekymringsfull. Så all industri og jordbruk i området vil være skadelidende på grunn av dette i lang tid framover.

– Det er vanskelig å se at det skulle være ukrainere som står bak dette, samtidig som det også får noen negative konsekvenser for russerne med vannforsyning til Krim, og at de på venstre side av elven må gjøre forflytninger av russiske styrker. Men gevinsten for russerne er at de slipper å bekymre seg for en militær krysning sør for Kherson, sier Røseth til Dagsavisen.

Men ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er det ingen umiddelbar fare for sikkerheten ved atomkraftverket, som er Europas største, melder NTB.

Evakuering

Den ødelagte demningen har imidlertid resultert i flom i Dnipro-elva, og ukrainske myndigheter har evakuert innbyggerne i en rekke landsbyer langs elva.

– Vannet vil nå kritiske nivåer innen fem timer, advarte lederen for myndighetene i Kherson-fylket i morgentimene tirsdag.

Noen timer senere ble det meldt om oversvømmelse i flere landsbyer, og ifølge lederen for det ukrainske forsvaret i regionen, Oleksandr Prokudin, var rundt 16.000 mennesker i faresonen.

Russia Ukraine War Ukrainerne sier det er terror fra russisk side. Russiske tjenestemenn hevder at demningen ble skadet av ukrainske militære angrep i det omstridte området. (Ukraine's Presidential Office via AP/AP)

Gjensidige anklager

Ukrainsk etterretning hevder at det var Russland som sprengte demningen, angivelig i panikk for å bremse en ukrainsk militæroffensiv.

– Dette var en åpenbar terrorhandling og krigsforbrytelse, og bevisene vil bli lagt fram for et internasjonalt tribunal, skriver de på Telegram.

Russland avviser dette og hevder demningen ble ødelagt i et ukrainsk rakettangrep.

Ifølge guvernøren Russland har innsatt i Kherson-fylket, Vladimir Saldo, ødela Ukraina demningen for å få søkelyset bort fra det han hevder har vært en feilslått ukrainsk motoffensiv i Øst-Ukraina.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass ble demningen angrepet med krysserraketter av typen Storm Shadow, som Ukraina har fått fra Storbritannia.

Verken Ukrainas eller Russlands påstander er verifisert av uavhengige kilder.

Michel anklager Russland

EU-president Charles Michel rettet tirsdag en anklagende pekefinger mot Russland og kalte ødeleggelsen av demningen for en krigsforbrytelse.

– Jeg er sjokkert over angrepet mot Nova Kakhovka-dammen, som er uten sidestykke. Ødeleggelse av sivil infrastruktur er helt åpenbart en krigsforbrytelse. Vi kommer til å stille Russland og deres stedfortredere til ansvar, skriver han i sosiale medier.

Storbritannias utenriksminister James Cleverly, som tirsdag var på besøk i Ukraina, var noe mer forsiktig med å fastslå hvem som ødela demningen.

– Det er for tidlig å foreta noen form for meningsfull vurdering av detaljene. Men det er verdt å huske at den eneste grunnen til dette er Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina, sa han.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg reagerer kraftig på ødeleggelsen av demningen.

– Dette setter tusenvis av sivile i fare og forårsaker store miljøskader. Dette er en opprørende handling, som igjen viser brutaliteten av Russlands krig i Ukraina, skriver han på Twitter.

