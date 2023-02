Delt innstilling om ny SV-nestleder

Saken oppdateres

Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av valgkomitéen onsdag formiddag.

Et flertall på fire innstiller på Lars Haltbrekken som ny nestleder i SV, mens et mindretall på tre foreslår Marian Hussein som ny nestleder.

Komitéen er enstemmig enige om at Kirsti Bergstø bør bli ny partileder og at nestleder Torgeir Knag Fylkesnes får fortsette.

Komitéleder Pål Julius Skogholt er en del av mindretallet som støtter Hussein som ny nestleder.

– Vi har hatt mange gode kandidater til å bli nestleder. Vi står igjen med to svært gode kandidater, som begge vil kunne gjøre en utmerket jobb som nestleder for SV. Partiet vil stå seg godt uansett hvem som blir valgt. Komiteen har lagt vekt på en ledelse og et sentralstyre med ulik erfaring og kunnskap som utfyller hverandre godt. I denne innstillinga har vi tatt hensyn til geografi, kjønn, kunnskap og en balanse mellom erfaring og nye folk, skriver han i pressemeldingen.

Flertallet i komitéen, som altså innstiller på Haltbrekken som ny nestleder begrunner valget slik:

– Lars vil bidra med lederkraft, og vil utfylle ledelsen politisk og organisatorisk. Valgkomiteens flertall vektlegger at Lars har solid organisatorisk kompetanse og kapasitet, med både ledererfaring og erfaring med forhandlinger, og han er debattsterk og synlig i media. Lars har et bredt nettverk i miljøbevegelsen. Både som leder av Naturvernforbundet og som Stortingsrepresentant for SV har naturvern og klimakamp stått sentralt for Lars, og han har lenge vært en viktig brobygger mellom naturvern- og klimahensyn.

Mindretallet, som støtter Hussein, begrunner valget slik:

– Marian er allerede en profil gjennom mange medieoppslag og debatter. Hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Det er ikke opplagt at en som kommer som 10 åring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant. Marian har jobbet hardt og grundig, og markert seg godt. SV trenger nye stemmer og nye profiler i ledelsen, skal vi kunne breie ut partiet og nå nye velgere. Marian vil representere og supplere dagens ledelse med en helt annen erfaring, og det mener vi norsk politikk trenger.

