Havisen i Antarktis når det laveste nivået noensinne registrert

Det har aldri vært mindre is rundt kontinentet enn det var i forrige uke, melder The Guardian.

– I slutten av januar kunne vi se at det bare var et spørsmål om tid. Det var ikke engang nære på. Vi ser mindre is overalt. Det er en sirkumpolar hendelse, sier Dr. Will Hobbs.

Han er ekspert på havis i Antarktis ved University of Tasmania og Australian Antarctic Program Partnership.

Det er den sterke vinden som har sørget for at isen har smeltet.

– Fordi havis er så reflekterende, er det vanskelig å smelte fra sollys. Men hvis du får åpent vann bak den, kan det smelte isen fra undersiden, sier Hobbs.

Flere eksperter er bekymret

Hvis havisen smelter, kan den økte bølgevirkningen svekke de flytende ishyllene som stabiliserer de massive isdekkene og isbreene bak dem på land.

Ekspertene er spesielt bekymret for tap av is rundt Amundsen- og Bellinghausenhavet på kontinentets vestside.

– Vi ønsker ikke å miste havisen der det er disse sårbare ishyllene og, bak dem, innlandsisen, sier professor Matt England, oseanograf og klimaforsker ved University of New South Wales.

Han forteller videre at de begynner å se tegn til betydelig oppvarming og tilbaketrekning av havisen i Antarktis.

Professor England for støtte av Dr. Ted Scambos som er havisekspert ved University of Colorado Boulder, som sier:

– Det er klart at redusert havis vil ha en innvirkning. Det kommer til å ha en innvirkning på innlandsisen fordi så mye av kysten vil bli eksponert, sier han.

Dr Ariaan Purich, klimaforsker ved Monash University, så på hvorfor havisen ikke oppførte seg som noen forventet.

Hun mener at det sannsynligvis var forårsaket av skiftende vinder og kontraintuitivt, smeltevann fra land som kom inn i havet som gjorde det lettere for is å danne seg.

En studie antydet at et varmere hav også hadde bidratt til den plutselige nedgangen i havis i 2016.

– Alle bør være bekymret for det som skjer i Antarktis, sier hun.

