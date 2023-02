Færre grønnsaker i butikkhyllene: – Det har vært store klimautfordringer

I Storbritannia har flere butikker innført rasjonering på tomater, agurker og paprikaer. Altså en grense på hvor mange hver kunde har lov til å kjøpe, melder The Guardian.

Dårlig vær har gitt en dårlig sesong for de ettertraktede grønnsakene. Storbritannias nasjonale bondelag (NFU) mener situasjonen viser at landet i større grad må ta kontroll over egen matproduksjon.

Høye strømpriser gjør ifølge NFU at deres medlemmer kvier seg for å dyrke grønnsaker i drivhus, ettersom de er redd det koster mer å varme dem opp enn det de får igjen fra salg, sier NFU’s leder Tom Bradshaw.

– Vi vil jo alltids ha noe import, men vi har vært helt avhengige av det nå. Og med de sjokkartede værhendelsene i Marokko og Spania, har det betydd at vi får disse manglene, sier han til avisa.

Lignende problemer i Norge

Også grønnsaksleverandører i Norge erfarer at store væromslag har påvirket produksjonen, og dermed også leveransen, av visse grønnsaker.

Pia Gulbrandsen i Bama forteller at klimautfordringer påvirker grønnsaksleveransen til norske butikker. (Bama)

Det forteller Pia Gulbrandsen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, til Dagsavisen.

– Det har vært store klimautfordringer i Spania denne sesongen. Først var det mye regn, deretter hetebølge, og nå i januar har det vært minusgrader. Det gjør at vi har hatt en krevende periode, med mindre tilgang på paprika og tomat enn normalt.

Ettersom Spania er en av hovedleverandørene av tomater til Europa, er dette nå et problem også som påvirker hele Europa, sier Gulbrandsen.

[ Det kan bli slutt på tequila-shots, tror forskere ]

Ingen ny smørkrise

Når det kommer til agurken, som britene nå savner stort, kan Gulbrandsen fortelle at norsk agurk dekker etterspørselen godt.

– Det snakkes også en del om brokkoli, blomkål og isbergsalat. Det har vært 30–40 prosent mindre tilgang på det i Europa denne sesongen, men her har vi klart å levere det vi skal. Vi har lange relasjoner med leverandørene våre og har derfor blitt prioritert, sier hun.

– Ser dere for dere at dette er et problem som vil vare?

– Vi får norske cherrytomater om et par uker, så det vil bedre situasjonen. Når det gjelder paprika så kan nok problemene vedvare en liten stund.

– Så vi får ingen grønnsakskrise à la smørkrisa?

– Vi ser ikke for oss det, men det har vært mer utfordrende enn normalt, sier Gulbrandsen.

[ Flere ønsker avdragsfrihet på boliglånet ]