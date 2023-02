- Spiondommen ødela ettermælet hans

Den tidligere sjefredaktør i Dagsavisen og statssekretæren for Arbeiderpartiet Arne Strand har kjent og jobbet med Arne Treholt i mange år.

– Vi har kjent hverandre veldig godt fra gammelt av. Vi var studiekamerater fra sekstitallet, og jobbet sammen i Arbeiderbladet den gangen. Han var en dyktig politiker og journalist, vi fikk alle sjokk da han ble tatt for spionasje, sier Strand.

Søndag 12. februar døde Arne Treholt i sitt hjem i Moskva etter kort sykeleie. Det var Aftenposten som først meldte om dødsfallet.

Store tanker

Arne Treholt var Arbeiderparti-politiker og diplomat. I 1984 ble han arrestert for spionasje da han var byråsjef i Utenriksdepartementet. Treholt var, og ble den første nordmannen som er blitt dømt for spionasje for Sovjetunionen.

Arne Strand husker tiden rundt arrestasjonen og den påfølgende rettssaken godt.

– Det kom som sagt som et sjokk på oss alle. Jeg tror at motivasjonen hans nok var å bidra til et bedre forhold mellom øst og vest. Han hadde nok store tanker om seg selv. Han trodde kanskje at han skulle klare å bidra til at øst og vest kunne nærme seg hverandre, russere og amerikanere, under den kalde krigen. Han sa at det var på grunn av gode intensjoner, og idealisme. Men det var penger inne i bildet også. Hvis det ikke hadde vært penger involvert kunne han kanskje kommet igjennom med at det var idealisme. Men få trodde på det, og i alle fall ikke retten, sier Strand.

Treholt nektet selv hele tiden at han hadde drevet med spionasje, men innrømmet at han hadde gitt fra seg graderte dokumenter og mottatt penger.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det, jeg begriper det ikke. Jeg snakket mye med han, men han har ikke klart å overbevise meg om hvorfor. For spenning og for å leve det gode liv litt som diplomat, tror jeg.

Kunne nådd langt

Strand mener at Treholt var dyktig i arbeidet sitt, og at han tok det svært tungt da hans overordnede på den tiden, Jens Evensen og Einar Førde ikke lenger ville ha noe med han å gjøre.

– Han var en god politiker som kom langt, og kunne kommet enda lenger. Spionsaken ødela ettermælet hans, sier Strand, som hadde kommet nærmere sin tidligere kamerat de siste årene.

I 2005 utga Treholt selvbiografien «Gråsoner» på Gyldendal, og 30. januar i fjor stilte Treholt opp i NRK-dokumentaren «Rikets sikkerhet» om saken hans.

– Vi ble godt kjent igjen på slutten, han sendte meg alltid gratulasjoner. Også kom han på avskjedsfesten min da jeg sluttet som sjefredaktør. På den samme festen kom også Jens Stoltenberg, NATO-sjefen. Det var spesielt.

Nyheten om at Treholt nå er død, kom brått på.

– Ha holdt seg i god form alltid, og jeg har ikke hørt om at han var syk før nå. Men han holdt på å dø for noen år siden, og da mente han at han ble forgiftet. Det var mens han bodde på Kypros. Om det var riktig, vet jeg ikke.

Omstridt

Arne Treholt etterlater seg en sønn og to barnebarn. Treholt ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen. Etter løslatelsen flyttet Treholt til Russland, hvor han startet forretninger. Han har også tidvis oppholdt seg på Kypros.

Arrestasjonen på Fornebu flyplass 20. januar 1984, spiontiltalen og dommen på 20 års fengsel gjorde Treholt til en av de mest omtalte og omstridte nordmenn i etterkrigstiden, skriver NTB.

Arrestasjonen skjedde mens regjeringen Willoch styrte Norge. Treholt tilhørte venstresiden i Arbeiderpartiet og var på den tida byråsjef i Utenriksdepartementet

Arne Treholt ble født inn i norsk arbeiderbevegelse. Faren hans Thorstein Treholt var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og landbruksminister. Fra 1966 var Arne Treholt journalist i Arbeiderbladet, og fra 1972 var han politisk sekretær for handels- og sjøfartsministeren. i 1973 ble Jens Evensen handles- og sjøfartsminister, og Treholt fortsatte som statssekretær for Evensen da han ble havrettsminister fra 1976 til 1978.

Treholt var tilknyttet den norske FN-delegasjonen i New York som ambassaderåd fra 1979 til 1982.