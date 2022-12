Sexforbudet på Bali: Turister vil ikke bli straffet

Nasjonalforsamlingen i Indonesia godkjente nylig en lov som gjør det straffbart å ha sex utenfor ekteskapet. Brudd på denne loven kan gi opptil ett års fengsel.

Loven skal gjelde både landets innbyggere og besøkende.

Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land, og loven er drevet fram av religiøse politikere. Turistnæringen i landet frykter at loven kommer til å skade landets omdømme som ferieland.

Ifølge BBC sier nå guvernøren på Bali, Wayan Koster, at myndighetene ikke kommer til å sjekke sivilstatusen til turister. Det vil heller ikke bli utført andre kontroller av utlendinger som ønsker å besøke den populære ferieøya.

BBC viser også til at Edward Omar Sharif, Indonesias visejustisminister, lover at utlendinger ikke blir straffeforfulgt og at utenlandske turister er velkomne til landet.

Nasjonalforsamlingen har ikke bare innført et forbud mot sex utenfor ekteskapet. Landet strammer også inn ytringsfriheten til folk. Å fornærme presidenten eller statlige institusjoner, kan medføre en straff på inntil tre år. Demonstrasjoner uten tillatelse, blir også straffbart.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, som Amnesty, har reagert kraftig på lovendringene. De mener viktige menneskerettigheter nå blir opphevet.

