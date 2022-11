Phillip (17) trives bedre i jobb enn på skolen. Flere unge kan få samme mulighet

På en vanlig dag står Phillip Sander Lund Tjønsø opp klokken fem hjemme i Fevik og tar en kopp kaffe. Så kjører han til busstoppet for å ta buss mot Kristiansand.

Etter rundt to timer på reisefot og med et bussbytte er han skiftet og klar til jobb hos Elkem i Kristiansand.

– Jeg gleder meg til å dra på jobb. Det er lettere å stå opp nå, forteller Tjønsø til Magasinet Industri Energi.

Han gledet seg aldri til å gå på skolen. Det har vært all energien som har gjort det vanskelig å sitte stille og konsentrere seg.

Da han i senere tid fikk diagnosen ADHD, falt brikkene på plass. Han kunne tulle i timene, men ikke fordi han ønsket å ødelegge.

En arbeidshverdag med mye praktisk arbeid har fungert mye bedre.

Phillip Sander Lund Tjønsø (foran i midten), Marthinius Sebastian Aas (bak til venstre) og Marcus Dale Rondestvedt (bak til høyre) trives med praktisk arbeid. (Petter Pettersen/Magasinet Industri Energi)

Satser på unge

Elkem i Kristiansand har i sommer tatt inn unge gutter som har droppet ut av skolen eller var nær ved å gjøre det. Bedriften tenkte å ta inn fem ungdommer, men fikk servert seks stykker fra Oppfølgingstjenesten (OT).

OT har ansvar for å følge opp unge mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid.

Alle ungdommene hadde startet på elektrolinja på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand, men kom ikke til å fullføre av ulike grunner. De kom istedenfor til sommerjobb hos Elkem, og bedriften er svært fornøyd.

– Dette er personer som vil noe, sier HR-sjef Unni Wilhelmsen.

Hun forteller at Elkem alltid har vært opptatt av å ta inn folk som ikke hadde kommet inn på ordinær søknad, og vil fortsette med det.

I det nye prosjektet, som de kaller Ung Start, satser de mer strukturert mot unge som ikke har funnet seg til rette i skolen.

Staker ut kursen

På verket har ungdommene fått hjelp til å finne veien videre inn i arbeidslivet. Tre av dem har inngått lærekontrakt og blir hos Elkem, deriblant Tjønsø.

Han har stort sett tilbrakt tiden på elektroverkstedet etter at han kom og blir værende med mål om å ta fagbrev som elektriker.

– Når jeg jobber sammen med andre, lærer jeg både teori og praksis, sier han.

Phillip Sander Lund Tjønsø snakker sammen med veteran og mentor Oddbjørn Åteigen, som følger opp guttene og legger til rette for opplæringen. (Petter Pettersen/Magasinet Industri Energi)

Marcus Dale Rondestvedt (20) avbrøt læreperioden i bedrift, kom tilbake på skolebenken og strøk på en teorieksamen før han ble plukket opp av Ung Start. Rondestvedt legger nå vernehjelmen på hylla og sikter mot å bli IT-teknikker.

På verkets IT-avdeling, hvor de har tre ansatte og to lærlinger, var det allerede fullt opp. Men han har fått lærlingkontrakt i Kristiansand kommune og ser på oppholdet i industrien som positivt.

– Folk rundt meg merker at jeg er i bedre humør, sier han.

Det kjenner Marthinius Sebastian Aas (18) seg igjen i. Han synes skolen var kjedelig. Aas havnet etter de andre og fikk en del fravær.

– Nå ser jeg mye mer grunn til å gjøre mitt beste, forteller han.

Hovedtillitsvalgt Jarle Karlsen (t.v.) i Industri Energi-klubben ved Elkem er stolt av hvordan bedriften jobber for å inkludere unge i arbeidslivet. Her er han med Marthinius Sebastian Aas og Marcus Dale Rondestvedt (t.h.). (Petter Pettersen/Magasinet Industri Energi)

Gleder Nav-rådgiveren

Som rådgiver i Nav møter Trond Blattmann de som har brukt opp skoleretten sin, men ikke har noen papirer å vise til.

Han har vært involvert i Ung Start fra idéstadiet og er tydelig rørt når han snakker om prosjektet.

– Det gjør meg så sinnssykt glad, nesten så jeg begynner å grine. Dette er så viktig. At industrien tar inn ungdommer som ikke treffer helt A4-planken, men som kan gjøre en fantastisk jobb og levere som det kviner etter, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Blattmann som også er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, har skolereformen Reform 94 langt opp i halsen. Han ser på det som et problem at de som skal ut å jobbe med praktisk arbeid faller av i møte med teori som ikke er relevant for dem.

– Det gjøres mye bra i skolen, men systemet skaper også tapere, mener Blattmann.

Elektrikerspire Tjønsø tror mange misunner pakkeløsningen som han har fått, og at mange kunne ha dratt nytte av et slikt løp.

– I familien min har ingen vært god på skolen. Men de har vært gode på jobb, sier han.

Et puslespill

Kristiansand kommune har et eget prosjekt som heter Flere i arbeid. Elkems Ung Start har blitt en del av dette.

Blattmann understreker at «alle» vil at ungdom skal skaffe seg kompetanse og komme i arbeid, men at regelverket er vanskelig.

– Våre regler er så stein firkanta at når vi skulle få til et truckførerkurs, så fikk vi det ikke til fordi de ikke er gamle nok, sier han.

Det ordnet seg likevel med kurs via en rammeavtale som Nav har med Toyota, da Elkem tok på seg kostnadene for kurset.

– Elkem fikser jo bare. I industrien bare gjør de det, mens vi andre sitter og kokelurer på det som heter 7.1 i tiltaksparagrafen, og da får jeg helt spader, sier Blattmann.

Han roser bedriften for prosjektet, og at de ser på ungdommen som potensielle industriarbeidere.

Her demonstrerer Marthinius Sebastian Aas de nye ferdighetene sine på truck. (Petter Pettersen/Magasinet Industri Energi)

Lærer opp mentorer

Verket har fått inspirasjon fra legemiddelprodusenten GE Healthcares prosjekt LEIDA. Mens LEIDA tar sikte på å rekruttere folk som har havnet utenfor arbeidslivet, spisser Elkem seg inn på de som er unge og sliter med skolen. Det har vært nyttig, og de har blant annet hatt opplæring av mentorer sammen.

Veteran Oddbjørn Åteigen er som sjefsmentor å regne. Han starter dagen sammen med ungdommene, tar en prat og fordeler oppgaver.

– Jeg får gode tilbakemeldinger av kollegaene våre. Det er udelt positivt. Folk kommer bort til meg og spør «kan jeg låne han og han i dag?», forteller Åteigen.

Han forteller at det ikke står på oppmøte og innsats. Et eksempel som blir trukket fram, er da Ole Markus Knutsen brakk hånda. Han har også fått lærekontrakt hos Elkem og skal bli industrimekaniker. Men Knutsen var sykemeldt tok han kontakt for å høre om han ikke kunne komme tilbake på jobb snart. Det var kjedelig hjemme.

Noen av de som bidrar inn i Ung Start-prosjektet er fv. Oddbjørn Åteigen, tillitsvalgt Jarle Karlsen, Nav-rådgiver Trond Blattmann og HR-sjef Unni Wilhelmsen i Elkem. (Petter Pettersen/Magasinet Industri Energi)

Ung Start utvider

Tillitsvalgt Jarle Karlsen i Industri Energi-klubben er stolt over jobben som gjøres for å inkludere folk i arbeidslivet.

– Det har alt å si for livet til en person; Om du havner utenfor eller kommer i jobb, sier han.

Prosjektet har fått midler fra kommunen til en toårig prosjektstilling som skal være ansatt i den lokale næringsforeningen. Den ansatte skal hjelpe til med regelverket og oversikt over hvilke muligheter og midler som finnes. Det er også et mål at flere bedrifter skal få kunnskap til å starte med å ta inn unge og tilpasse løp som leder fram til fagbrev.

HR-sjef Wilhelmsen mener rekruttering av unge som sliter på skolen, vil komme både bedriften, ungdommene og samfunnet til gode. Ikke er det vanskelig heller, argumenterer Wilhelmsen og sammenligner det med å spise en elefant; Det er bare å starte og ta en bit om gangen.

Frafall i videregående skole

I aldersgruppen 16–25 år er det rundt 12 prosent som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring.

Av de nevnte 12 prosentene er omtrent halvparten i arbeid.

4 av 5 elever (80 prosent) fullførte med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem-seks år, sier tall for perioden 2015–2021.

Det er betydelig flere gutter enn jenter som dropper ut av videregående, og det er flere som faller fra på yrkesfag enn på studiespesialiserende linje.

I perioden 2015–2021 fullførte 67,7 prosent av guttene på yrkesfag med bestått yrkeskompetanse.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/ SSB

Ung Start

Elkem i Kristiansand skreddersyr jobbalternativer for unge som dropper ut av skolen med mål om å ta fagbrev i bedriften.

Læreløpene vil være lengre enn ved ordinært fagbrev og tilpasses etter hvor lenge den enkelte har gått på skole.

Målet er å sikre seg fagarbeidere og å hjelpe ungdom som sliter på skolen, med å komme seg inn i arbeidslivet.

Prosjektet er en del av Kristiansand kommunes Flere i arbeid-satsing. Elkem samarbeider med både opplæringskontor, kommunen, fylkeskommunen, næringsforeningen og Nav om Ung Start.

Ung Start skal også samle informasjon om muligheter og midler for å gjøre det lettere for andre bedrifter å ta inn ungdommer som dropper ut av skolen.

Kilde: Elkem

