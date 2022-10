Kutt i flyktningkvoten: – Skyter Norges renommé i foten, sier Pål Nesse i Noas

Regjeringen mener nivået på overføringsflyktninger må ses i sammenheng med antall asylsøkere. Regjeringen foreslår en kvote for overføringsflyktninger på 2.000 plasser.

– Det er særdeles skuffende, sier Pål Nesse, generalsekretær i Noas, norsk organisasjon for asylsøkere.

– Når vi kan ta imot nærmere 30.000 ukrainere, så må vi jammen klare å opprettholde kvoten, og vise FN og resten av verden at alt dreier seg ikke om Ukraina i disse tider, sier Nesse til Dagsavisen.

– Vi er veldig skuffet. Det er flott at vi har gjort en innsats for ukrainere og ære være regjeringen for det. Men hvis man nå kutter nå 1.000 kvoteplasser, så er det å sende et helt feil signal til resten av verden.

– Vi tjener godt på krisen. Hva tror du dette kuttet gjør med Norges internasjonale renommé?

– Norge skyter sitt internasjonale renommé i foten. Nettopp når det er så mange som peker på de voldsomme inntektene vi får som følge av denne krigen er det mange som reagerer. Og jo det er riktig, vi får også flere flyktninger men det burde ikke gå på bekostning av kvoten fra resten av verden.

Han får støtte fra partiet Rødt og stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund:

– Vi reagerer kraftig på det vi se på som en usolidarisk vending i asyl- og innvandringspolitikken. Vi vet at det er rekordmange folk på flukt. Vi har stilt opp for ukrainerne og det er veldig bra og nødvendig, men vi må også stille opp for andre mennesker på flukt i verden. Derfor reagerer vi kraftig på dette kuttet og mener at Norge kunne tatt imot flere kvoteflyktninger enn det regjeringa har lagt opp til. Vi ser at den forskjellsbehandlingen av flyktninger som foregår, der man behandler flyktninger som A- og B-lag, er blitt ekstra tydelig nå, under krigen i Ukraina, sier Tobias Drevland Lund.

Vil kutte bistand

Sylvi Listhaug (Frp) mener regjeringen burde stoppet sløsefesten på en rekke områder, blant annet miljø og bistand, som hun mener går på bekostning av vanlige nordmenns økonomi.

– På bistand finner man rom for over 43 milliarder kroner nok en gang. Her kunne det blitt kuttet når vi vet at mange av disse kronene har vi ikke kontroll på hva går til, sier Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

