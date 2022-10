Listhaug: – Tidenes skatte- og avgiftsbombe

– Regjeringen legger opp til skatte- og avgiftsøkninger på 46 milliarder. Dette er tidenes skatte- og avgiftsbombe. I løpet av tolv måneder har Ap og Sp-regjeringen lansert skatte- og avgiftsøkninger på 55 milliarder kroner. Dette er nesten på linje med kommunistpartiet Rødt sitt alternative budsjett, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en e-post til Dagsavisen.

– Store konsekvenser

Hun mener videre at regjeringen i 2022 kom med den største skatteøkningen på 20 år.

– Etter det har drivstoffpriser, strømpriser, matpriser og renten økt dramatisk. Nå mener regjeringen at de tidenes skatte- og avgiftsbombe er riktig medisin. Dette vil få store konsekvenser for folk og bedrifter, sier Listhaug.

– Regjeringen foreslår å gi 3 kroner og 30 øre i daglig skattelette til de med inntekter mellom 400 – 450. 000 kroner. Dette vil dekke utgiftene til en ekstra bærepose hver dag. Dette budsjettet er vanlige folks nedtur og vi kan trygt krone Trygve Slagsvold Vedum til skatte- og avgiftskongen, hevder Listhaug.

– Alle røde lamper blinker

Også fungerende finanspolitisk talsperson for Frp, Roy Steffensen, er kritisk:

– Folk og næringsliv sliter, alle røde lamper blinker, bortsett fra for staten der pengene flommer inn. Likevel har regjeringen lagt fram et statsbudsjett som fremstår som en ren redningspakke for staten, betalt av vanlige folk og bedrifter. Det er ikke staten som trenger hjelp, det er folk og bedrifter, mener Steffensen, som ikke kan forstå hvorfor regjeringen gjør situasjonen verre i en situasjon der Norge kan tjene 1900 milliarder kroner på olje og gass i 2023.

– Frp støtter selvsagt helt nødvendige satsinger på forsvar, beredskap og støtte til Ukraina, skriver Steffensen i en e-post.

– Vi har ekstra skatteinntekter på 86 milliarder, ekstrainntekter fra strøm på 70 milliarder og eksportinntektene for olje- og gass ventes å bli rundt 2000 milliarder kroner for 2022. Dette bidrar bare til å gjøre en rik stat enda rikere. I tillegg frykter vi at skatter og avgifter økes ytterligere i samarbeid med regjeringens støttehjul SV, sier Steffensen.

Høyre: – Feil medisin i krisetid

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru roper heller ikke hurra for regjeringens budsjettforslag. Hun syns blant annet at det lovede stramme budsjettet ikke er stramt nok.

– I ukevis har regjeringens medlemmer rent ned avisene for å fortelle hvor stramt statsbudsjettet skulle bli, skriver Bru i en e-post til Dagsavisen.

– Men det som er lagt fram i dag er ikke et stramt budsjett. Regjeringen øker skattene med mer enn dobbelt så mange milliarder som de reduserer oljepengebruken med. Vi ser en regjering som forsøker å skattlegge Norge ut av krisen, i en tid der folk og bedrifter har mer enn nok med raskt økende renter og dyrere varer og tjenester, mener hun, og legger til at Høyre ser en «betydelig vridning i dette budsjettet», bort fra verdiskaping og over til offentlig forbruk.

–Regjeringen har valgt å la være å prioritere blant sine egne saker, men sendt hele regningen for økte utgifter til folk og bedrifter. Det er feil medisin i en krisetid, sier Bru.

–Fullt brudd

Høyre syns også at regjeringen bryter med handlingsregelens intensjon.

–For første gang siden handlingsregelen ble innført ser vi en regjering i fullt brudd med handlingsregelens intensjon. De kutter i forskning, samferdsel og bruker oljepengene på ting som ikke vil bidra til økt vekst og verdiskaping. De langsiktige konsekvensene av regjeringens valg kan bli at Norge blir dårligere rustet til å løse de store oppgavene fremover, framholder Bru, som understreker at Høyre har «mange spørsmål vi skal stille Finansdepartementet de neste dagene og ukene».

