Slik takler du hetebølgen

Hvem: Gunnar Hasle (67).

Hva: Overlege ved Kry Reiseklinikken.

Hvorfor: Hetebølgen herjer i Europa.

[ Det brenner under føttene våre ]

Vi snakker om det hvert år, men hvor farlig er egentlig en hetebølge for helsa?

– Det kommer an på. Hvis man drikker nok væske og får i seg salt, går det som oftest bra. Man må bare huske å søke skygge så man ikke får strålinger fra sola.

Så sola er fienden?

– Jeg ville ikke brukt det uttrykket. Men er det allerede varmt ute og sola skinner på kroppen, blir det enda varmere. Også er det vinden. Hvis det er veldig varmt og 40 grader, vil det bli varmere når det blåser enn når det er vindstille. Når luften blir varmere enn temperaturen, vil ikke vinden gjøre det kjøligere. Da jeg var i Marokko, ble jeg jo helt kokt bare etter en liten tur på mopeden.

Hva slags plager kan man få når man er ute i varmen lenge?

– Hvis kroppstemperaturen stiger til over 42 grader er det farlig for kroppen. Da får man heteslag. Får man ikke i seg nok væske kan man få uttørring, og lavt blodtrykk. Også er det solstikk, når man får kraftig varme rett på hodet. Små barn er spesielt utsatt for det siste, fordi de ikke klarer å si ifra om dette.

Overlege Gunnar Hasle ved Kry Reiseklinikken i Oslo. (Mimsy Møller)

Er vi nordmenn dårligere forberedt på sydenferie siden vi ikke er vant til varme?

– Ja. Det tar kroppen flere uker å bli akklimatisert for tropiske forhold. Når man er i Syden, sitter man ofte inne med airconditioning, og da blir man ikke vant til varmen. Ved å være i høy temperatur hele døgnet vil man lære å svette mer effektivt. Ellers blir man fort slapp og søvnig, og svimmel. Det kan også hende at folkeslag i varmere land fysiologisk sett tåler varmen bedre, jeg vet ikke.

Hvilke vaner bør man ha hvis man er på ferie i et varmt sted og er ute hele dagen?

– Få i deg nok vann og salt, gå med dekkende, løse og ledige bomullsklær og hatt på hodet. Hvis man skal ut og handle, gjør det tidlig eller sent på dagen, når det ikke er så varmt. Også må man ikke bruke øl som eneste tørstedrikk. Jeg er ikke egentlig så opptatt av solkrem – den beskytter mot UV-lys og solbrenthet, men ikke mot solens strålinger. Jeg ville heller gått for klær-og-skygge strategien. Men det er best å ha salt, man kan for eksempel kjøpe salt suppe.

Suppe i varmen?

– Ja, kroppen blir ikke overhetet av den. Det er godt med suppe i varmen.

Bør man begynne å tenke annerledes om feriedestinasjonen fremover med tanke på hetebølgen?

– Personlig synes jeg norsk sommer er det beste i hele verden, men vi kan jo ikke slutte å reise til Syden heller. Med unntatt av folk med hjerteproblemer, da. Hjertet slår dobbelt så mye i ekstrem varme som under tempererte forhold. Hvis du har hjertesykdom og blir tungpusten av å gå i varmen, ville jeg rådet deg til å droppe turen til Spania eller Portugal.

[ Klimaekspert: Nordmenn forstår ikke hvor farlig hetebølgene er ]

Over til faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Boken Raskolnikov, eller Forbrytelse og straff som den også heter, av Fjodor Dostojevskij.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mainstream jazz.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kombinerer jeg øl, marsipan og Netflix.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Ødeleggelser av uberørt natur.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– David Attenborough.

[ Ny runde med forhandlinger i SAS-streiken: – Ser ikke for meg snarlig løsning ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen