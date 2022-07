Bitcoin-problemene tårner seg opp for El Salvador

El Salvadors omstridte og eksentriske president Nayib Bukele kunngjorde i juni i fjor at landet som første land i verden ville ta i bruk kryptovalutaen Bitcoin som offisiell valuta. Noen måneder senere, i september, ble prosjektet rullet i gang.

Innføringen av Bitcoin ble møtt med mye kritikk og demonstrasjoner, men kryptovalutaen steg kraftig i pris i de påfølgende månedene. I november i fjor nådde verdien en topp, da den var på nesten 600.000 norske kroner. Prisen har imidlertid falt med over 70 prosent siden november.

– Regjeringen gjorde alt de kunne for dette prosjektet, men det er likevel feilslått, sier økonomen Fernando Alvarez, som jobber på universitetet i Chicago, til New York Times.

Økonomiske problemer

Prisen på Bitcoin lå på rundt 300.000 kroner i juni, da planen ble kunngjort. Nå er den på litt over 200.000. El Salvador har også beholdt amerikanske dollar som valuta. Bitcoin-planen har blant annet blitt begrunnet med et ønske om å tiltrekke seg investeringer.

– Folk er redd for å miste pengene sine, sier Edgardo Villaobos, som koordinerer selgere på et marked i hovedstaden San Salvador, til avisen.

El Salvadors økonomiske vekst har samtidig svekket seg, og budsjettunderskuddet er høyt. Tapet som følge av Bitcoins prisnedgang er anslått å være på over 600 millioner kroner. Ifølge finansminister Alejandro Zelaya utgjør prisnedgangen rundt 0,5 prosent av statsbudsjettet, skriver CNBC.

Lite brukt

Mange i El Salvador har heller ikke tatt i bruk Bitcoin som betalingsmiddel. Myndighetene laget en egen app for Bitcoin-transaksjoner og utbetalte 30 dollar som lokkemiddel til de som lastet ned den. Appen ble kalt Chivo Wallet – Chivo betyr kult på spansk slang i El Salvador. Bare 10 prosent av dem som lastet ned appen fortsatte å handle Bitcoin med den etter å ha brukt opp de utdelte 30 dollarene.

På tross av prisfallet har mange Bitcoin-entusiaster ikke mistet troen på prosjektet.

– Med tanke på at vi er på jakt etter økonomisk frihet, er vi fortsatt på rett spor, sier Eric Gravengaard i Athena Bitcoin, et USA-basert selskap som blant annet står bak minibankene i El Salvador som blir benyttet til Bitcoin, til New York Times.

Fortsatt populær

Regjeringen i El Salvador har forsvart innføringen av kryptovalutaen som offisielt betalingsmiddel, til tross for mye kritikk. Det internasjonale pengefondet (IMF) har jevnlig kritisert beslutningen og blant annet bedt regjeringen gå tilbake på hele prosjektet.

– Ingen multilaterale organer kan tvinge noen til noe som helst. Stater er suverene stater og foretar suverene beslutninger om sin egen politikk, sa finansministeren tidligere i år.

President Nayib Bukele er fortsatt enormt populær i El Salvador. Over 8 av 10 salvadoranere støtter presidenten, ifølge meningsmålinger. Hans popularitet skyldes blant annet hans offensiv mot de beryktede gjengene i landet. Tidligere i år innførte han unntakstilstand, og det har blitt pågrepet over 25.000 angivelige gjengmedlemmer.

